روایت ایستادگی ایرانیان در خلیج فارس؛ تئاتر شهر میزبان «ذرات آشوب» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای پروژه، «ذرات آشوب» عنوان یکی از نمایش های جدید تئاتر شهر است که طی روزهای آینده به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت کوهی و تهیه کنندگی «باشگاه تئاترسوره» در تالار اصلی این مجموعه اجرای خود را آغاز می کند.
در توضیح این اثر آمده است: نمایش «ذرات آشوب» حماسه آزادی هرمز از اشغال پرتغالیهاست. قصه شورانگیز پیروزی مردمان خلیج فارس در دفاع از کیان سرزمین مادری است؛ پایان دادن به اشغالگری و استعمار و داستان خیزش مردم دریانشین در بستر عشق و خون است که جنون و جادوی جنوب را به همراه موسیقی زنده به تصویر میکشد. این اثر تنها بازگویی یک واقعه تاریخی نیست، بلکه تصویری زنده به همراه موسیقی از روح مقاومت ایرانی است که در آغوش خلیج فارس شکل گرفته و معنا یافته است.
«ذرات آشوب» با برجستهسازی جایگاه خلیج فارس، عظمت روح ایرانی و قدرت او در برابر استعمار را به تصویر میکشد. این اثر یادآور میشود که خلیج فارس فقط یک نام نیست، بلکه سرچشمه هویت، مقاومت و غرور تاریخی ایرانیان است؛ جایی که آزادی در موجهایش معنا مییابد و تاریخ در ساحلش نفس میکشد.
بازیگران این نمایش یاشار نادری، خیام حسینی، پدرام زمانی، پژمان برزگر، ایرج تدین، رومینا نیکاندیش، وندا جعفری، مینا ترکمن، راحله امیری، نسترن صادقی، امیرعلی رازقی، سام جانملکی، فرشاد بیکلری، هستی دبیران، مهتاب احمدی هستند.
دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از مجری طرح: محمدحسن درباغیفرد، طراح لباس: ابراهیم پشتکوهی، فاطمه پشتکوهی، ربابه پهلوانی، گروه کارگردانی: هدی حاجیزاده، هستی دبیران، مهتاب احمدی، مرجان خرمی، طراح صحنه: ابراهیم پشتکوهی، طراح نور: رضا خضرایی، طراح گریم: شبنم روزبهانه، مدیر صحنه: حیدر حاتمراد، گروه موسیقی: بهرنگ عباسپور، علیرضا سلیمی، مقداد اسفندی، ایمان رضایی، علی پیلارام، داوود منصور، خوانندگان: پژمان برزگر، بهرنگ عباسپور، نسترن صادقی، طراح پوستر: محمدحسن آزادگان، امور رسانه: عطا نویدی.
«ذرات آشوب» برنده جایزه بزرگ ششمین جشنواره بینالمللی بغداد و بهترین بازیگر زن این جشنواره است. ابراهیم پشتکوهی پیش از این با نمایش «مکبث زار» نیز جایزه اصلی این جشنواره را از آن خود کرده بود.
نظر شما