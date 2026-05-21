به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد کاظمی ظهر پنجشنبه در بازدید مزارع سمنان از کشت ۵۰۰ هکتار زیره سبز در این شهرستان خبر داد و افزود: با توجه به سازگاری این گیاه با اقلیم سمنان کشت زیره سبز در سنوات اخیر مورد استقبال بهره برداران قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به سطح زیر کشت این محصول برداشت ۴۵۰ تن زیر سبز با کیفیت و استانداردهای لازم در مزارع سمنان پیش بینی می شود.

مدیر جهاد کشاورزی سمنان با اشاره به اینکه زیره سبز بیشترین سطح زیر کشت را در بین گیاهان دارویی دارد، ادامه داد: این به دلیل سطح رو به رشد کشت زیره در منطقه است.

کاظمی زیره را یک گیل دارویی راهبردی با ارزش افزوده بالا خواند و اظهار داشت: کشت این محصول در اصلاح الگوی کشت و عدم تداخل فصل کاری با سایر محصولات به بهره برداران پیشنهاد می شود.

وی افزود: در راستای شناسایی، تجلیل و معرفی الگوهای موفق بخش کشاورزی عملیات میدانی رکورد گیری از مزارع زیره سبز سمنان با حضور کارشناسان و نمایندگان بخش کشاورزی در دست انجام است.