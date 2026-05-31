به گزارش خبرنگار مهر، مهراز کاظمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در جهاد کشاورزی سمنان بیان کرد: عملیات برداشت جو در سطح یک هزار و ۳۶۰ هکتار از اراضی شهرستان سمنان آغاز شده است وی افزود: با توجه به شرایط جوی مساعد و مدیریت بهینه آبیاری، وضعیت مزارع از نظر باردهی در سطح بسیار مناسبی قرار دارد و لذا پیش‌بینی می‌ شود امسال شاهد برداشت پنج هزار و ۵۰۰ محصول باشیم.

مدیر جهاد کشاورزی سمنان به اقدامات نظارتی انجام شده در طول فصل داشت اشاره کرد و افزود: تیم‌های کارشناسی و شبکه مراقبت این مدیریت به‌طور مستمر بر سلامت مزارع نظارت داشته‌اند.

کاظمی افزود: با اجرای دقیق عملیات سم‌پاشی و مبارزه به‌موقع با آفات و علف‌های هرز، توانستیم از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کرده و محصولی با استاندارد کیفی بالا تولید کنیم.

وی همچنین در خصوص استراتژی‌های مقابله با تنش‌های محیطی تصریح کرد: با توجه به چالش جدی محدودیت منابع آبی در منطقه، تمرکز اصلی ما در این سال زراعی بر ترویج و استفاده از ارقام کم‌مصرف و مقاوم به خشکی بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمنان گفت: این تغییر رویکرد در کنار توزیع عادلانه نهاده‌ها و ارائه تسهیلات حمایتی به کشاورزان، نقش مهمی در پایداری تولید ایفا کرده است.