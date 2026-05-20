آغاز عملیات اتصال ریلی شهرک صنعتی شکوهیه قم

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ‌زنی پروژه اتصال ریلی شهرک صنعتی شکوهیه به شبکه راه‌آهن کشور ظهر چهارشنبه بر زمین زده شد.



در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران و مسئولان ملی و استانی برگزار شد، عملیات اجرایی این پروژه زیرساختی با هدف توسعه ظرفیت‌های حمل‌ونقل صنعتی و تسهیل در جابه‌جایی کالا در بزرگ‌ترین شهرک صنعتی استان قم آغاز شد.



استاندار قم، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در این آئین حضور داشتند و از بخش‌های مختلف شهرک صنعتی شکوهیه بازدید کردند.



پروژه اتصال ریلی شهرک صنعتی شکوهیه به شبکه راه‌آهن، از جمله طرح‌های مهم در حوزه توسعه زیرساخت‌های صنعتی استان قم به شمار می‌رود که با اجرای آن، زمینه ارتقای ظرفیت لجستیکی و تسهیل فرآیند حمل‌ونقل برای واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرک فراهم خواهد شد.



مسئولان حاضر در این برنامه همچنین با حضور بر مزار شهید گمنام شهرک صنعتی شکوهیه، ضمن قرائت فاتحه و اهدای شاخه گل، به مقام والای شهدا ادای احترام کردند.



استاندار قم در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های صنعتی در استان، توجه به ظرفیت‌های حمل‌ونقل و تقویت پیوند مراکز تولیدی با شبکه‌های ریلی کشور را از الزامات رونق اقتصادی و پشتیبانی از بخش تولید عنوان کرد.



در این برنامه، مسئولان استانی و کشوری ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود در شهرک صنعتی شکوهیه، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی و حمایت از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان تأکید کردند.