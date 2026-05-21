دادستان البرز: مسئولان همسوی دولت عمل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، در اولین نشست قرارگاه رصد فضای مجازی استان در سال جاری که با هدف بررسی شرایط فضای مجازی و با حضور اعضا در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج برگزار شد، با ستایش از حمایت مردم از دولت و رزمندگان در جنگ اخیر افزود: حضور مردم در صحنه، نظام را تقویت کرد و این حضور، تکلیف مسئولان را برای خدمت‌رسانی چند برابر میسازد.

دادستان البرز با اشاره به پایان نیافتن شرایط جنگی و لزوم اتخاذ تدابیر لازم در برابر تهدیدات دشمن، بر انعکاس حضور پرشور مردم در خیابان‌ها از سوی صدا و سیمای استان تأکید کرد و از تشکیل مجموعه «افتا» پس از سه سال پیگیری دادستانی و همکاری استانداری خبر داد و گفت: به‌زودی جلسات این مجموعه برای هماهنگی دستگاه‌ها برگزار می‌شود.

مددی در ادامه با اشاره به خسارت‌های جنگ و ضرورت همسویی مدیران با دولت در خدمت‌رسانی، از مردم خواست با صرفه‌جویی در مصرف انرژی به کشور کمک کنند.

وی همچنین افزایش سواد رسان‌های مردم و مدیران را با بهره‌گیری از اساتید نام آشنا، گامی مؤثر در کاهش چالشهای فضای مجازی استان دانست و بر حفظ وحدت و همدلی در پیشبرد اهداف حاکمیت تأکید کرد.