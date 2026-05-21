ترخیص حدود ۱۵ هزار وسیله نقلیه تملیکی در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، از تعیین تکلیف ۱۴ هزار و ۹۵۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در انبارهای اموال تملیکی این استان طی سال گذشته خبر داد و ساماندهی این انبارها را گامی مهم در مسیر مبارزه با فساد و صیانت از بیتالمال عنوان کرد.
وی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در ساماندهی انبارهای اموال تملیکی اظهار کرد: نبود انبارهای مناسب همواره یکی از مشکلات استان البرز بود که در دو سال اخیر با پیگیریهای دادگستری کل استان و در اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه در جریان سفر استانی فروردین ۱۴۰۲، این معضل مرتفع و انبارها تأمین و ساماندهی شد.
وی با بیان اینکه ساماندهی انبارهای اموال تملیکی از هدررفت اموال عمومی و خصوصی پیشگیری میکند، هدف از این نظارتها را تشریح کرد و گفت: پیشگیری از فساد و ایجاد شفافیت، تعیین تکلیف و آزادسازی سرمایههای راکد، صیانت از حقوق عامه و بیتالمال و بهبود فضای کسبوکار و تسهیل تجارت از مهمترین اهداف دستگاه قضایی در این حوزه است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام آمار دقیق وسایل نقلیه تعیین تکلیف شده تصریح کرد: در سال گذشته ۱۴ هزار و ۹۵۵ دستگاه وسیله نقلیه از انبارهای اموال تملیکی استان تعیین تکلیف شد که شامل یک هزار و ۶۴۳ دستگاه خودروی رسوبی و ۱۳ هزار و ۳۱۲ دستگاه موتورسیکلت بوده است. همچنین پرونده ۴۹۸ دستگاه وسیله نقلیه متروک نیز جهت تعیین تکلیف نهایی به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان ارسال شده است.
فاضلی هریکندی در پایان با تأکید بر آثار مثبت این اقدام در کاهش فساد سیستماتیک و افزایش اعتماد عمومی، از تلاشهای اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و فرودگاه پیام در دستیابی به این موفقیتها تقدیر کرد.
