اجرای طرح ترخیص وسایل نقلیه رسوبی به مناسبت غدیر خم در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزیزالله دستوار اظهار کرد: در اجرای دستور فرمانده محترم انتظامی استان و به منظور ارتقاء رضایتمندی عمومی، طرح ترخیص موتورسیکلت‌هایی که به مدت ۶ ماه و خودروهایی که به مدت یکسال به هر دلیلی غیر از توقیفات دارای دستور قضایی در پارکینگ‌ها هستند، اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: طرح ترخیص فوق العاده به مناسبت عید غدیر خم اجرا می شود و در همین راستا نیز هموطنان عزیزمان می‌توانند با استفاده از مزایا و تسهیلات بیشتری وسایل نقلیه خود را از پارکینگ‌ها ترخیص کنند.

رئیس پلیس راهور استان همچنین گفت: با رفع موانع و در چهارچوب قانون، ترخیص در کوتاه‌ترین زمان ممکن و البته با احراز مالکیت انجام می شود .

دستوار در خصوص مزایای طرح ترخیص عیدانه وسایل نقلیه ای که در پارکینگ هستند نیز گفت: هزینه پارکینگ با تخفیف ۵۰ درصدی محاسبه خواهد شد و طرح مذکور شامل وسایل نقلیه که با دستور قضایی توقیف شده، نمی‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود موتورسیکلت سواران و رانندگان خودرو به‌خاطر حفظ جان خود و سایر هموطنان، پلیس را بیش از پیش در اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی یاری کنند.