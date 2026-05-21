۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

کرملین: هرگونه رزمایش نظامی یک علامت است

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه درباره رزمایش‌های هسته‌ای کشورش و بلاروس اعلام کرد: هرگونه رزمایش نظامی، یک علامت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در سخنانی درباره رزمایش‌های هسته‌ای کشورش و بلاروس اعلام کرد: هرگونه رزمایش نظامی، یک علامت است.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه ادامه داد: مسکو مواضع اروپا، از جمله رئیس جمهور فنلاند مبنی بر لزوم گفتگو با روسیه را شنیده است؛ ما آماده گفتگو هستیم. اروپا مسیری را پیش گرفته که به رویارویی تمام عیار می رسد. بی تردید از تغییر رفتار اروپا و توقف رویارویی استقبال خواهیم کرد.

دیمیتری پسکوف، اضافه کرد: صحبت ها در اروپا درباره معرفی یک نماینده برای گفتگو با روسیه صرفا ماهیت احتمالی و فرضی دارد و هنوز درباره جزئیات یا گزینه مشخصی صحبت نشده است و هیچ خطری برای تامین سوخت روسیه در بحبوحه حملات اوکراین به زیرساخت های انرژی وجود ندارد.

کد مطلب 6836981

