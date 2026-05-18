۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

روسیه و بلاروس رزمایش هسته‌ای برگزار کردند

در شرایطی که تنش‌ها بین مسکو و بروکسل رو به افزایش است روسیه و بلاروس رزمایش هسته ای برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع بلاروس در بیانیه ای از آغاز رزمایش مشترک با روسیه درباره استفاده رزمی از تسلیحات هسته‌ای و پشتیبانی هسته‌ای خبر داد. به گفته مقام‌های بلاروس، هدف این مانور افزایش آمادگی نیروهای مسلح برای به‌کارگیری تسلیحات مدرن و ارزیابی توان عملیاتی تجهیزات و نیروها در شرایط مختلف است.

در بیانیه وزارت دفاع بلاروس آمده است که این رزمایش شامل تمرین انتقال مهمات هسته‌ای، آماده‌سازی آنها برای استفاده و استقرار نیروها از مناطق غیرآماده در نقاط مختلف کشور خواهد بود. همچنین بر پنهان‌سازی تحرکات نظامی و هماهنگی عملیاتی میان یگان‌ها تأکید شده است.

مقام‌های بلاروس اعلام کردند این رزمایش در چارچوب همکاری‌های «اتحاد دولتی» میان روسیه و بلاروس انجام می‌شود و علیه هیچ کشور ثالثی نیست و تهدیدی برای امنیت منطقه به شمار نمی‌رود.

این مانور در شرایطی برگزار می‌شود که تنش‌ها میان روسیه و کشورهای غربی همچنان ادامه دارد و موضوع استقرار یا آمادگی هسته‌ای مسکو و متحدانش به یکی از محورهای اصلی نگرانی‌های امنیتی اروپا تبدیل شده است.

