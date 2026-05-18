به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع بلاروس در بیانیه ای از آغاز رزمایش مشترک با روسیه درباره استفاده رزمی از تسلیحات هستهای و پشتیبانی هستهای خبر داد. به گفته مقامهای بلاروس، هدف این مانور افزایش آمادگی نیروهای مسلح برای بهکارگیری تسلیحات مدرن و ارزیابی توان عملیاتی تجهیزات و نیروها در شرایط مختلف است.
در بیانیه وزارت دفاع بلاروس آمده است که این رزمایش شامل تمرین انتقال مهمات هستهای، آمادهسازی آنها برای استفاده و استقرار نیروها از مناطق غیرآماده در نقاط مختلف کشور خواهد بود. همچنین بر پنهانسازی تحرکات نظامی و هماهنگی عملیاتی میان یگانها تأکید شده است.
مقامهای بلاروس اعلام کردند این رزمایش در چارچوب همکاریهای «اتحاد دولتی» میان روسیه و بلاروس انجام میشود و علیه هیچ کشور ثالثی نیست و تهدیدی برای امنیت منطقه به شمار نمیرود.
این مانور در شرایطی برگزار میشود که تنشها میان روسیه و کشورهای غربی همچنان ادامه دارد و موضوع استقرار یا آمادگی هستهای مسکو و متحدانش به یکی از محورهای اصلی نگرانیهای امنیتی اروپا تبدیل شده است.
