آگاهی عمومی سد راه کشت گیاهان ممنوعه است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پورسلیمی ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه جلسه وبیناری با رئیس امور پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که با حضور معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان‌ها، دادستان‌ها و جمعی از مسئولان برگزار شد، بر ضرورت توجه به اقدامات پیشگیرانه در حوزه جرائم مرتبط با مواد مخدر تأکید کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان اظهار کرد: کشت گیاهان ممنوعه از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه‌ساز تولید و توزیع مواد مخدر شود و پیامدهای اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای برای جامعه به همراه داشته باشد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین رویکردها برای کاهش جرائم مرتبط با مواد مخدر، تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای قانونی و اجتماعی چنین اقداماتی است.

پورسلیمی ادامه داد: برخی افراد ممکن است به دلیل ناآگاهی از قوانین یا با تصور کسب درآمد اقدام به کشت این نوع گیاهان در اراضی کشاورزی یا سایر محیط‌ها کنند، در حالی که قانون به‌صراحت چنین اقداماتی را جرم دانسته و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

وی بیان کرد: رصد و پایش مناطق مستعد، همکاری نزدیک با دستگاه‌های اجرایی و انتظامی، استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها برای شناسایی موارد مشکوک و توسعه برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی عمومی از جمله اقداماتی است که برای پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه دنبال می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با تأکید بر نقش مشارکت مردمی گفت: همکاری و همراهی شهروندان می‌تواند در شناسایی به‌موقع این گونه موارد نقش مؤثری داشته باشد و اطلاع‌رسانی به مراجع ذی‌صلاح زمینه اقدام سریع و جلوگیری از گسترش این پدیده را فراهم می‌کند.

پورسلیمی خاطرنشان کرد: پیشگیری از جرائم مرتبط با مواد مخدر نیازمند هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های مختلف و افزایش سطح آگاهی عمومی در جامعه است و دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون با هرگونه اقدام در زمینه کشت گیاهان ممنوعه برخورد خواهد کرد.