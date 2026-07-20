دادگستری کرمانشاه بر پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه با محوریت تحلیل و آسیبشناسی کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه و بررسی راهکارهای پیشگیری، صبح دوشنبه به ریاست رئیسکل دادگستری استان و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضائی برگزار شد.
در این نشست بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای مقابله با کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه تأکید و اعلام شد موفقیت استان کرمانشاه در کسب عنوان برتر کشور در حوزه پیشگیری، شناسایی و امحای این مزارع، حاصل همکاری مجموعه دستگاههای عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، دستگاه قضائی، نیروهای انتظامی و نهادهای اجرایی بوده است.
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه برخوردهای قضائی و انتظامی به تنهایی برای ریشهکن کردن این معضل کافی نیست، بر استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی در کنار اجرای قانون تأکید کرد و خواستار نقشآفرینی جدی رسانهها، آموزش و پرورش، دانشگاهها، سازمان تبلیغات اسلامی و ائمه جمعه در آگاهسازی عمومی شد.
در این جلسه همچنین بر مسئولیت فرمانداریها، بخشداریها و دهیاریها در شناسایی و گزارش موارد تخلف، توسعه کشتهای جایگزین، حمایت از کشاورزان و پرداخت بهموقع مطالبات محصولات کشاورزی بهعنوان راهکارهایی برای کاهش انگیزه کشت گیاهان ممنوعه تأکید شد.
در پایان، اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم بر تدوین برنامهای منسجم، تعیین دقیق وظایف دستگاهها، تأمین اعتبارات و تقویت ضمانتهای اجرایی برای کاهش کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه و پیشگیری از جرائم مرتبط با مواد مخدر تأکید کردند.
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