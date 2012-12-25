جلوگیری از ورود مواد مخدر اصلی ترین عامل پیشگیری از جرائم مواد مخدر است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی کرمان گفت: بهترین و اثر بخش ترین پیشگیری در خصوص جرائم مواد مخدر جلوگیری از تولید، ورود و ترانزیت مواد مخدر است.

اسلام مندنی افزود: باید به مقابله با کاهش تقاضا و عرضه مواد مخدر توجه جدی نمود و راهبردها و برنامه های جدید مسبوق به تحقیقات علمی و آکادمیک و محرومیت زدایی از مناطق شرقی و جنوبی کشور را در اولویت قرار داد.

این مسئول قضایی، اطلاع رسانی دقیق در خصوص آثار مخرب مواد مخدر به خانواده ها و توسعه مراکز درمانی و استفاده از پزشکان متخصص را از جمله برنامه های موثر در پیشگیری از جرائم مرتبط با مواد مخدر دانست و بیان داشت: استفاده از راهها و فعالیتهای نوین اطلاعاتی، توجه گسترده به بحث پیشگیری و مقابله با علت ها و شاخص های اصلی پدیده اعتیاد نیز از دیگر راهکار هایی است که اجرای آن گام موثری در بحث پیشگیری خواهد بود.

تقدیر از رئیس کل دادگستری استان کرمان

در راستای تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری و تلاش دادگستری استان کرمان در حوزه تعامل با بخش خصوصی و سرمایه گذاران بومی و غیر بومی از رئیس کل دادگستری استان کرمان تقدیر شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در حاشیه این مراسم گفت: امنیت روانی مهمترین مولفه سرمایه گذاری کلان توسط بخش خصوصی است.

حجت الاسلام علی توکلی افزود: مجموعه قضایی استان کرمان، در چهار چوب قانون و مقررات از هر نوع سرمایه گذاری مشروع حمایت می کند.

تهیه کلیپ با موضوع پیشگیری از وقوع جرم

به منظور پیشگیری از وقوع جرم و با هدف اطلاع رسانی و هشدار به شهروندان، کلبپی با موضوع کیف قاپی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان ساخته شد.

این کلیپ بر روی سایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به آدرس www.kermanpishgiri.com بارگذاری و قابل دانلود است.

این کلیپ و انیمیش های دیگر ساخته شده توسط این معاونت قابلیت بلوتوس را نیز دارد و کلیپ های مشابه دیگری در دستور ساخت این معاونت وجود دارد.