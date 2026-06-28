جلوگیری از تعطیلی ۳۶۲ واحد تولیدی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پورسلیمی پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد با اشاره به نامگذاری هفتمین روز این هفته به نام « پیشگیری از جرم، نظارت همگانی و سلامت اداری»، اظهار کرد: تجربه نشان داده پیشگیری بهتر از درمان است و هر جرمی که پیشگیری شود از خسارت های مالی و اجتماعی جلوگیری می کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با بیان اینکه قانون اساسی پیشگیری از جرم را در اختیار دادگستری قرار داده است، گفت: قوه قضاییه تلاش دارد برای کاهش جرم برنامه ریزی کند البته نکته مهم این است که پیشگیری از جرم تنها وظیفه دادگاه نیست و همه آحاد جامعه باید به این موضوع مهم بپردازند.

وی ادامه داد: همچنین مسئولان اجرایی باید توجیه شوند که پیشگیری اگر در سکوت است اما بالاترین بازدهی اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با اعلام اینکه پیشگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، همچنین جلوگیری از بیکاری کارگران را در دستور کار قرار داده ایم، تصریح کرد: شنبه های اقتصاد مقاومتی در این معاونت راه اندازی شد تا صنعتگران مشکلات خود را به صورت حضوری مطرح کنند؛ در صورت نیاز جلسات اقتصاد مقاومتی با حضور شهرک صنعتی، صمت، معاون اقتصادی استانداری، بانک های عامل و دیگر دستگاه ها برگزار و موانع تولید بررسی می شود.

پورسلیمی با بیان اینکه سال گذشته از ۷۵ واحد تولیدی و صنعتی بازدید به عمل آمد، اظهار کرد: ۱۵۸ جلسه تشکیل و ۳۱۶ مصوبه صورت گرفت که از تعطیلی ۳۶۲ واحد تولیدی و بیکاری ۱۱۹ هزار و ۱۴۵ نفر جلوگیری شد. همچنین حدود ۱۸۴ واحد صنعتی، تولیدی و کشاورزی که تعطیل شده بودند احیا شد.

وی ادامه داد: در سه ماه امسال نیز ۳۶ جلسه با ۴۵ مصوبه صورت گرفت. همچنین ۳۲ بازدید صورت گرفت که در پی آن از تعطیلی یک واحد و بیکاری ۲۳ هزار و ۸۰۰ نفر پیشگیری شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان به در دستور کار قرار گرفتن شرکت های دانش بنیان اشاره و عنوان کرد: سال گذشته از تعطیلی ۱۴ شرکت و بیکاری چهار هزار و ۶۶۴ نفر جلوگیری شد، همچنین برای ۱۰۵ نفر اشتغال جدید به وجود آمد.

پورسلیمی گفت: در ایام جنگ تحمیلی سوم به چالش های واحدهای صنعتی بزرگ خوزستان از جمله شرکت های فولادی ورود شد که از توقف چرخه تولید جلوگیری به عمل آمد؛ همچنین با شرکت های فولادی جلساتی را داشتیم و مصوب شد که فولاد جهان آرا مواد اولیه فولاد خوزستان را تامین کند.

جلوگیری از تغییر کاربری

وی با بیان اینکه متاسفانه تغییر کاربری زمینهای کشاورزی در خوزستان به یک دغدغه تبدیل شده است تصریح کرد: تغییر کاربری های غیرمجاز، کشاورزی و زراعت استان را تهدید می کند لذا با هماهنگی همه اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال و مداخله دادستان ها و روسای حوزه های قضایی در پیشگیری از تغییر کاربری ورود کردیم که سال گذشته از تغییر کاربری غیرمجاز ۴۲۰ هزار و ۸۸۰ هکتار جلوگیری شد این در حالی است که سال ۱۴۰۳ از تغییر کاربری ۱۷۳ هزار و ۲۸۷ هکتار پیشگیری شده بود.

به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان، در سه ماه امسال نیز با اقدامات صورت گرفته از تغییر کاربری غیرمجاز ۱۴۲ هزار و ۸۱۷ هکتار جلوگیری شده که این آمار نشان می دهد عزم و جزم دستگاه قضایی در حفظ و صبانت از اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و به جد پیگیری می شود.

پورسلیمی با اشاره به موضوع تثبیت مالکیت اراضی مسکونی، کشاورزی و صنعتی گفت: اراضی منطقه زرگان قریب به ۷۰ سال بدون سند هستند که به زودی اسناد آن ها صادر می شود. همچنین شهرک صنعتی شماره پنج اهواز پیگیری شده و ۲۰۰ واحد در مرحله صدور سند مالکیت هستند.

وی افزود: سند مالکیت شهرک های صنعتی دزفول به مساحت ۶ هکتار، آبادان ۷ هکتار، اندیکا ۶ هکتار، شوشتر ۱۷۵ هکتار، ملاشیه سه هکتار، شهر و روستاهای اهواز چهار هکتار، شهرک صنعتی شماره چهار اهواز ۱۴ هکتار صادر شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با بیان اینکه در خصوص پدیده شوم تیراندازی غیرمجاز در مراسم عزا و شادی باید فرهنگ سازی صورت گیرد، گفت: با اقدامات دادگستری خوزستان، تیراندازی کاهش ۱۵ درصدی داشته و از سه هزار و ۶۴۸ فقره در سال۱۴۰۳ به سه هزار و ۹۵ فقره رسیده است. در شهرستان شوش با اجرای پویش « نه به تیراندازی» آمار به صفر رسید و قصد داریم پویش را به کل استان تعمیم دهیم.

پورسلیمی با بیان اینکه گروه های سازش محل های در راستای برنامه های عملیاتی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان راهاندازی شده است اظهار کرد: کار این گروه ها پیش از وقوع جرم است؛ در خوزستان هشت گروه سازش محل های تشکیل شده که سال گذشته دو هزار و ۱۰۱ پرونده به آنها ارجاع شده و از این تعداد یک هزار و ۹۶۶ پرونده معادل ۹۴ درصد منجر به صلح و ساز و از ورود به دادگستری جلوگیری شد. در سال جاری نیز قصد داریم ۱۰ گروه جدید در این زمینه راه اندازی کنیم.

وی افزود: در سه ماهه امسال نیز ۵۰۵ پرونده به گروه های محله ارجاع شده که ۴۹۳ پرونده منجر به صلح و سازش شد و از این تعداد ۳۰ مورد صلح و سازش بین زوجین بوده است.

به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان، چند روز گذشته نزاع بین دو خانواده پس از ۱۴ سال منجر به صلح و سازش شد.

پورسلیمی به طرح قاضی در مدرسه اشاره و اظهار کرد: برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محیط مدرسه، تعدادی از قضات را به سوی مدارس سطح استان گسیل کردیم و کارگاه هایی در خصوص اعتیاد، نزاع دسته جمعی، خشونت، مواد مخدر، مشروبات الکلی، حمل سلاح، آسیب های فضای مجازی برای دانش آموزان برگزار شد.

کاهش ۴۱ درصدی موارد اورژانسی در مدارس خوزستان

وی ادامه داد: سال گذشته حدود ۳۵۰ دوره توسط ۶۱ نفر از قضات برگزار شده است که میزان غربالگری دانش آموزان از ۲۹۸ هزار و ۹۶۸ نفر به ۴۵۶ هزار و ۵۴۶ نفر افزایش یافته و رشد ۵۳ درصدی داشته ایم که در نتیجه این اقدام موارد اورژانسی در مدارس، ۴۱ درصد کاهش یافته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان تصریح کرد: همچنین تعداد موارد پرخطر شناسایی شده از ۱۸۷ هزار و ۷۷۲ مورد به ۱۴۵ هزار و ۲۲۴ مورد کاهش یافته است که نشان دهنده اثرگذاری مداخلات آموزشی، حقوقی و حمایتی در سطح استان است.

پورسلیمی به اجرای طرح نماد در خوزستان اشاره کرد و افزود: این طرح در راستای پوشش حمایتی دانش آموزان پرخطر بوده که سال گذشته حمایت های صورت گرفته از ۱۱ هزار و ۵۰۵ مورد به ۱۲ هزار و ۴۵۶ مورد رسیده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص جلوگیری از سقط جنین بیان کرد: در این راستا ارائه بسته های حمایتی توسط کمیته امداد، بهزیستی و یک واحد تولیدی در نظر گرفته ایم که تا ۶ ماه پس از تولد نوزاد آن را پیگیری خواهیم کرد؛ سال گذشته ۵۰۶ مورد انصراف قطعی از سقط را شاهد بودیم و ۴۰ مورد بسته حمایتی در نظر گرفته شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با بیان اینکه برای افرادی که توانایی گرفتن وکیل ندارند اقداماتی صورت گرفته است گفت: کارگاه قضایی توسط حقوقدان در مساجد راه اندازی شد که سال گذشته ۱۰۵ کارگاه در این حوزه برگزار شده و برنامه ریزی صورت گرفته سال جاری افزایش چشمگیری در این بخش را شاهد باشیم.

به گفته پورسلیمی، ۱۱۴ کارگاه مشاوران املاک و خودرو با ۴۰ ساعت دوره آموزشی برگزار شده است.

وی به راه اندازی سامانه مسیر اشاره کرد و افزود: این سامانه راه اندازی شده تا زوجین که قصد طلاق دارند پنج جلسه به مراکز مشاوره رجوع داشته باشند زیرا بسیاری از مواقع تصمیمات زود هنگام گرفته می شود؛ سال ۱۴۰۳ تعداد سه هزار و ۹۴۲ مورد مراجعه در سامانه ثبت شده و در سال گذشته این تعداد به ۶ هزار و ۲۹۸ مورد رسیده است که نشان می دهد فرهنگ ارجاع و استفاده از مشاوره خانواده در حال ترویج است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان اظهار کرد: با اجرای این طرح، در سال ۱۴۰۳ صلح و سازش ۷۷۱ مورد و سال گذشته یک هزار و ۳۹۴ مورد بوده که افزایش ۸۰ درصدی را رقم زده است.

پورسلیمی با بیان اینکه طبق برنامه‌های اعلامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم، تشکیل کمیته‌هایی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم تصریح کرد: این کمیته‌ها بر اساس چالش‌های استان شکل می‌گیرند که از جمله آنها می‌توان به غرق شدگی و ساماندهی سواحل و آگاهی سازی زائران اشاره کرد.

به گفته وی، کودکان بازمانده از تحصیل ۶ تا ۱۱ سال در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۰ هزار و ۵۷۱ نفر و سال گذشته ۸ هزار و ۴۳۵ مورد بوده است.