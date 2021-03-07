دپوی زباله سبب تخریب جنگل های مازندران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان بعدازظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات پسماند شهرهای آمل، نور، قائم‌شهر و محمودآباد، اظهار داشت: حل مشکل زباله و پسماند شهرهای استان مازندران با طرح‌های متنوعی در حال پیگیری است.



رازجویان با تاکید بر اینکه شهرداران برای دریافت اعتبارات دولتی پیگیری‌های جدی‌تری داشته باشند، افزود: راه‌اندازی کارخانه کمپوست تنکابن و کارخانه زباله‌سوز نوشهر نشان داد می‌توانیم با یک برنامه‌ریزی مناسب بقیه طرح‌های مدیریت پسماند در استان را به سرانجام برسانیم.



رازجویان با تاکید بر دفن بهداشتی و اصولی زباله توسط شهرداری‌ها، ادامه داد: دپوی غیراصولی زباله باعث نابود کردن جنگل‌ها و تخریب محیط‌زیست استان می‌شود.



معاون استاندار مازندران با اشاره به احداث لندفیل زباله در قائم‌شهر، اتمام این پروژه را یکی از اتفاقات خوب مدیریت زباله در استان دانست و افزود: هر چه تعداد بیشتری از طرح‌های مدیریت زباله به بهره‌برداری برسند، مشکلات زباله در استان نیز کاهش می‌یابد.



رازجویان با تاکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در جامعه جهت تفکیک زباله از مبدا، افزود: شهرداری‌ها اقدامات عمرانی به خصوص فعالیت‌های انجام شده در حوزه مدیریت زباله را به شهروندان اطلاع‌رسانی نمایند.



رازجویان با اشاره به در پیش بودن تعطیلات نوروزی و بازگشت قابل توجه هم‌استانی‌ها به استان، اظهار داشت: افزایش جمعیت استان در این ایام موجب افزایش تولید زباله نیز می‌شود لذا انتظار می‌رود شهرداری‌ها به درستی جمع‌آوری زباله را مدیریت کنند.



معاون استاندار مازندران تصریح کرد: افتتاح کارخانه زباله‌سوز ساری، کارخانه کمپوست بهشهر و دیگر طرح‌های حوزه مدیریت زباله در استان مازندران نیاز به اعتبارات ملی بیشتر و نگاه ویژه دولت دارد.



رازجویان افزود: در آستانه عید نوروز شهرداری‌ها نسبت به رنگ‌آمیزی بلوارها، زیباسازی سطح شهر و همچنین جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب اقدام کنند.