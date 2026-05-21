قربانپور: بیشترین بارش ها در چالدران و پلدشت ثبت شد

محمد قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی و پیرو هشدارهای صادر شده، طی امروز جوی ناپایدار توام با رگبار باران و رعد و برق در بسیاری از نقاط استان حاکم خواهد بود.

وی ادامه داد: پیرو هشدار نارنجی صادر شده‌، شدت بارش ها در نواحی شمالی استان پیش بینی می شود، در این راستا آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن رودخانه ها و مسیلها در نواحی مذکور دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی افزود: روزهای جمعه و شنبه از شدت بارش ها کاسته شده و کماکان در نواحی شمالی شاهد رگبارهای خفیف باران خواهیم بود.

وی اضافه کرد: روز یکشنبه با تقویت امواج بارشی بر شدت و گستره فعالیت امواج تراز میانی جو افزوده شده و در نواحی شمالی و مرکزی و همچنین برخی نواحی جنوبی استان شاهد رگبار باران توام با رعد و برق خواهیم بود.

قربان پور خاطر نشان کرد: همچنین بارش تگرگ در مناطق مستعد سبب ایجاد خسارت به باغات میوه بویژه در نواحی شمالی استان خواهد شد.

وی گفت: از امروز پنجشنبه و با افزایش گرادیان خطوط فشاری بر سرعت وزش باد بویژه در نواحی جنوبی افزوده خواهد شد که با توجه به سرعت وزش باد، خسارت به سازه های سبک و موقت و تابلوهای تبلیغاتی محتمل خواهد بود.

قربان پور یادآور شد: براساس بررسی الگوهای دمای، طی امروز و فردا تغییرات محسوس دمایی در سطح استان رخ نخواهد داد اما از روز شنبه تا اواسط هفته آینده روند افزایش نسبی دما در سطح استان ادامه خواهد داشت.

وی گفت: در بیست و چهار ساعت گذشته تخت سلیمان تکاب با کمینه دمای ۳‌.۲ و پلدشت با بیشینه دمای ۲۴.۲ به ترتیب خنک ترین و گرم ترین نقاط استان گزارش شدند و دمای اورمیه دیروز در گرم ترین ساعات به ۱۹.۲ رسید و دیشب در خنک ترین ساعات دمای ۱۰ درجه ثبت و گزارش شد.