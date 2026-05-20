هشدار هواشناسی سطح نارنجی در آذربایجان غربی؛ گرد و خاک در راه است 

محمد قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، وضعیت جوی پیش بینی می شود، رگبار باران و رعد و برق و وزش باد گاهی شدید با احتمال گردوخاک در استان شاهد باشیم.

وی ادامه داد: فعالیت این سامانه بارشی از پنجشنبه آغاز می شود و طی آن رگبار باران و رعد و برق با احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد، تندباد لحظه ای پیش بینی می شود.

قربان پور با بیان اینکه فعالیت این سامانه تا جمعه ادامه دارد، افزود: آبگرفتگی معابر شهری و روستایی، سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها، کاهش دید و لغزندگی محورهای مواصلاتی، برخورد صاعقه، احتمال آسیب به سازه های سبک و نیمه کاره در اثر تندباد لحظه ای از مخاطرات این سامانه بارشی است.

وی بر آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و اجتناب از فعالیت های کوهنوردی

، پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جاده ای ، اطمینان از استحکام سازه های سبک و موقت و توجه به توصیه های کارشناسان جهاد کشاورزی توصیه کرد.