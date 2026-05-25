قربان پور: بارش های بهاری در آذربایجان غربی تا اواخر هفته تداوم دارد

محمد قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با ادامه فعالیت امواج کم دامنه تراز میانی جو، از امروز تا اواخر هفته جاری شاهد رشد ابرهای همرفتی و رگبارهای بهاری باران و رعد و برق با احتمال بارش تگرگ در نقاط مستعد خواهیم بود.

وی ادامه داد: در این راستا در برخی نقاط به خصوص شمالی استان بارش ها تداوم خواهد داشت و در طی این مدت سرعت وزش باد نیز در برخی نقاط افزایش یافته و گاهی نسبتا شدید پیش بینی می شود.

قربان پور گفت: همچنین با توجه به هشدارهای هواشناسی صادر شده و ماهیت رگباری بارش ها، در طی این مدت احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها، لغزندگی، کاهش دید و اخلال در ترددهای جاده ای بویژه در نیمه شمالی استان وجود خواهد داشت.

وی اضافه کرد: با فعالیت امواج بارشی، طی شبانه روز گذشته شاهد بارندگی در سطح استان بودیم، به طوری که ایستگاه های شهرستان های چایپاره با ۱۵.۷ پلدشت با ۱۱.۵ و شوط با ۵.۸ میلی متر به ترتیب بیشترین میزان بارش ها را در طی ۲۴ ساعت گذشته به خود اختصاص دادند.

قربان پور گفت: همچنین از نظر دمایی نیز برای روزهای آینده تغییرات دمایی چندان محسوسی در سطح استان روی نخواهد داد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی یادآور شد: در طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه های نقده با ۲۶.۴ و تخت سلیمان با ۲.۰ درجه به ترتیب گرم ترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شدند و دمای ارومیه نیز بین ۵.۵ و ۲۲.۵ درجه گزارش شده است.