۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

قربانپور: ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی؛ وزش باد در راه است

ارومیه -مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت:براساس بررسی نقشه های هواشناسی از امروز با فعالیت سامانه بارشی جدید در استان، تا اواسط هفته آینده شاهد جوی ناپایدار در نقاط مختلف استان خواهیم بود.

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی جمعه و فردا در غالب نقاط استان، بارش های رگباری باران توام با رعد و برق و وزش تند باد لحظه ای روی خواهد داد، در حالی که روز یکشنبه از شدت و گستره بارش ها کاسته شده و در برخی نقاط بارش های خفیف باران پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه روزهای دوشنبه و سه شنبه با تقویت این سامانه، بارش ها در نواحی شمالی و مرکزی استان ادامه خواهد داشت، ادامه داد: با توجه به ماهیت رگباری بارش ها و احتمال بارش حجم زیاد باران در بازه زمانی کوتاه، آبگرفتگی معابر و اختلال در ترددهای شهری و بین شهری، کاهش دید بواسطه بارش و مه گرفتگی و خسارت به باغات میوه بر اثر بارش تگرگ و خطر برخورد صاعقه بسیار محتمل خواهد بود.

قربانپور گفت: از امروز و همزمان با افزایش گرادین خطوط فشاری، بر سرعت وزش باد افزوده خواهد شد. بیشترین سرعت وزش باد برای روزهای شنبه و دوشنبه هفته آینده پیش بینی می شود که احتمال انتقال توده گرد و خاک به نواحی مرکزی و جنوبی استان بسیار بالا است.

وی اضافه کرد: همچنین وزش باد شدید سبب ایجاد خسارت به تابلوهای تبلیغاتی و سازه های سبک، شکستن درختان فرسوده و افتادن اشیاء از ساختمان ها را به دنبال خواهد داشت. لذا توصیه میشود عابرین پیاده در ترددها احتیاط لازم را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بررسی الگوهای دمایی حاکی از روند کاهشی دماها طی امروز و فردا در سطح استان است که از روز یکشنبه روند افزایشی دما در استان پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: دمای اورمیه دیروز در گرم ترین ساعات به ۲۵.۴ و دیشب در خنک ترین ساعات به ۱۳ درجه رسید، همچنین دیروز شهرستان پلدشت با ثبت بیشینه دمای ۲۷.۶ و ایستگاه تخت سلیمان تکاب با ثبت کمینه دمای ۳.۸ بترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شدند.

قربانپور افزود: در شبانه روز گذشته بارش های خفیف باران در برخی نقاط استان ثبت شد که بیشترین میزان بارش امروز مربوط به ایستگاه شهری ارومیه با ۱.۸ میلی متر بود.

