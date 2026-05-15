قربانپور: ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان غربی؛ وزش باد در راه است

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی جمعه و فردا در غالب نقاط استان، بارش های رگباری باران توام با رعد و برق و وزش تند باد لحظه ای روی خواهد داد، در حالی که روز یکشنبه از شدت و گستره بارش ها کاسته شده و در برخی نقاط بارش های خفیف باران پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه روزهای دوشنبه و سه شنبه با تقویت این سامانه، بارش ها در نواحی شمالی و مرکزی استان ادامه خواهد داشت، ادامه داد: با توجه به ماهیت رگباری بارش ها و احتمال بارش حجم زیاد باران در بازه زمانی کوتاه، آبگرفتگی معابر و اختلال در ترددهای شهری و بین شهری، کاهش دید بواسطه بارش و مه گرفتگی و خسارت به باغات میوه بر اثر بارش تگرگ و خطر برخورد صاعقه بسیار محتمل خواهد بود.

قربانپور گفت: از امروز و همزمان با افزایش گرادین خطوط فشاری، بر سرعت وزش باد افزوده خواهد شد. بیشترین سرعت وزش باد برای روزهای شنبه و دوشنبه هفته آینده پیش بینی می شود که احتمال انتقال توده گرد و خاک به نواحی مرکزی و جنوبی استان بسیار بالا است.

وی اضافه کرد: همچنین وزش باد شدید سبب ایجاد خسارت به تابلوهای تبلیغاتی و سازه های سبک، شکستن درختان فرسوده و افتادن اشیاء از ساختمان ها را به دنبال خواهد داشت. لذا توصیه میشود عابرین پیاده در ترددها احتیاط لازم را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بررسی الگوهای دمایی حاکی از روند کاهشی دماها طی امروز و فردا در سطح استان است که از روز یکشنبه روند افزایشی دما در استان پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: دمای اورمیه دیروز در گرم ترین ساعات به ۲۵.۴ و دیشب در خنک ترین ساعات به ۱۳ درجه رسید، همچنین دیروز شهرستان پلدشت با ثبت بیشینه دمای ۲۷.۶ و ایستگاه تخت سلیمان تکاب با ثبت کمینه دمای ۳.۸ بترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شدند.

قربانپور افزود: در شبانه روز گذشته بارش های خفیف باران در برخی نقاط استان ثبت شد که بیشترین میزان بارش امروز مربوط به ایستگاه شهری ارومیه با ۱.۸ میلی متر بود.