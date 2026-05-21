احداث پست فوق توزیع برق چهارباغ/ به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حدادی، نماینده مردم شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد, چهارباغ و طالقان در محلس شورای اسلامی، در جلسه شورای اداری چهارباغ، گفت: هر آنچه امروز داریم به برکت تلاش مضاعف، دلسوزی نسبت به مردم ایران و ایجاد ساختارهای ویژه برای آینده نظام توسط رهبر شهید انقلاب است.

نماینده چهارباغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۸۰ شب حضور مردم در خیابان وظیفه مسئولیت را سنگین تر خواهد کرد، در ادامه افزود: مردم با استقامت، مقاومت، بصیرت و حماسه حضوری هدف دار در میدان رقم زدند و باید شبانه روز در راستای خدمت به آنها کار، تلاش و مجاهدت کرد.

وی از نشست با وزرای دولت با محوریت تشدید نظارت ها در جنگ اقتصادی دشمن خبر داد و با اشاره به اینکه تشکیل قرارگاه اقتصادی لازم و ضروری است، اظهار داشت: قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی باید اقدام جدی علیه محتکرانِ کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز کشور داشته باشند.

نماینده غرب البرز در مجلس با اشاره به ابلاغ دستورالعمل های واردات مواد اولیه برای رفع مشکل صنایع، تصریح کرد: مشوق های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی برای صنایعی که تعدیل نیرو ندارند پیش بینی شده تا از دغدغه کارگران برای افزایش بیکاری در شرایط کنونی کشور کاسته شود.

وی از نشست با وزیر اقتصاد برای ابلاغ افزایش اختیارات بانک ها در کمک به صنایع و تولید و معاون رئیس جمهور برای ابلاغ افزایش اختیارات استانداران خبر داد و در بخش دیگری، گفت: برخی از مدیران کل استان البرز نشسته، خسته هستند و جنگ تحمیلی را همچنان باور نکرده‌اند.

حدادی نظارت به موقع دستگاه‌های اجرائی به مسئله تورم و نظارت بر بازار را ضروری دانست و با اشاره به اینکه کوتاهی در این زمینه خسارت به مردم است، افزود: پیگیری مولفه مهم موفقیت مدیران در تمام عرصه ها است و باید امیدآفرینی مد نظر رهبر شهید انقلاب را مورد توجه قرار داد.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس صرفه جوئی را از کلیدواژه های سخنان رهبر شهید انقلاب دانست و اظهار داشت: رعایت الگوی مصرف باید توسط دستگاه های دولتی بین مردم گفتمان سازی شود تا بتوانیم در جنگ اقتصادی و تحریم تاب آوری لازم را داشته باشیم.

وی از بهسازی راه های روستائی چهارباغ خبر داد و با اشاره به اخذ سهمیه قیر رایگان و اعتبار ملی ۱۴۰۵ و تصریح کرد: پست فوق توزیع برق چهارباغ با اعتبار ملی ۳۵۰ میلیارد تومان برای رفع مشکلات و نوسانات برق شهرستان چهارباغ در حال احداث است.

حدادی با اشاره به تصویب طرح جامع تفصیلی شهر چهارباغ، از ضرورت بازنگری طرح هادی روستاهایی که ۱۰ سال از عمر طرح هادی آنها می گذرد برای پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز خبر داد و در بخش دیگری گفت: اعتبار تکمیل سالن های ورزشی نیمه تمام غرب البرز پیش بینی شد.