پرویز خرسند دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز خرسند که نخستین سردبیر هفته‌نامه سروش پس از وقوع انقلاب اسلامی محسوب می‌شد، در سن ۸۶ سالگی دار فانی را وداع گفت.

خرسند سال ١٣١٩ شمسی در مشهد متولد شد و از دوستان و همراهان دیرین دکتر علی شریعتی بود. ویراستاری کتاب‌های دکتر شریعتی، ویراستاری نشریات حسینیه ارشاد در دهه ١٣٥٠، محقق بنیاد شاهنامه به مدیریت استاد جلال‌الدین همایی، پایه‌گذار و اولین سردبیر هفته‌نامه سروش پس از وقوع انقلاب اسلامی (١٣٦٠-١٣٥٨) از جمله سوابق این نویسنده و روزنامه‌نگار فقید محسوب می‌شود.

خرسند روزنامه‌نگاری و نویسندگی را از دوران نوجوانی در دهه ۳۰ آغاز کرد و بعدها در مشهد به کانون نشر حقایق (کانون استاد محمدتقی شریعتی) پیوست. در سال ۱۳۴۱ تحت تعقیب قرار گرفت و به دلیل نوشته‌ها و سخنرانی‌هایش، از سوی رژیم ستم‌شاهی پهلوی به زندان افتاد.از او به عنوان نویسنده‌ای یاد می‌شد که به تعبیر دکتر علی شریعتی «نثر امروز را در خدمت ایمان دیروز قرار داده بود.»

از آثار این نویسنده و روزنامه‌نگار فقید، می‌توان به «اسطوره هابیل و قابیل» (که نوار کاست آن در دهه ١٣٥٠ با تیراژ بالا توسط حسینیه ارشاد به فروش رسید)، «برزیگران دشت خون»، «آنجا که حق پیروز است» (با مقدمه محمدرضا حکیمی)، «مرثیه‌ای که ناسروده ماند» (با مقدمه محمدتقی شریعتی)، «شهید همه اعصار»، «من»، «یگانه و دیوار» (خاطرات زندان)، «پیغام زخم»، «شرح ادبی نهج‌البلاغه» و... اشاره کرد.