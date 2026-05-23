به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری پنجمین رویداد نمایشگاهی مد، لباس و سبک زندگی «بانوی ایرانی و نسل ماندگاری»، حمایت از فعالان حوزه مد و لباس ایرانی ـ اسلامی، امکان بهرهمندی از فضای نمایشگاهی با شرایط ویژه را برای جمعی از طراحان و تولیدکنندگان است.
برگزیدگان جشنوارههای مد و لباس فجر، مؤسسات تکمنظوره مد و لباس دارای مجوز، دارندگان شناسه شیما که طرحهای آنان به محصول نهایی تبدیل شده است و همچنین تولیدکنندگان پوشاک ایرانی ـ اسلامی میتوانند برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کنند.
متقاضیان تا ۳ خرداد فرصت دارند مشخصات، رزومه و نمونه کارهای خود را از طریق پیامرسان «بله» به نشانی @Farhangemod ارسال کنند.
پنجمین رویداد «بانوی ایرانی و نسل ماندگاری» از ۶ تا ۸ خرداد در تهران، زعفرانیه، موزه زمان برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند هر روز از ساعت ۱۳ تا ۲۲ از این نمایشگاه بازدید کنند.
