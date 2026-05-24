به گزارش خبرنگار مهر، نشست مدیران گروه‌های معارف اسلامی دانشگاه‌های استان شامگاه یکشنبه با هدف بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های این حوزه، با حضور حجت‌الاسلام محمد انوری، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان، در تالار شهید باکری دانشگاه تبریز برگزار شد.

حجت‌الاسلام انوری در این نشست، گروه‌های معارف اسلامی را یکی از اثرگذارترین بخش‌های ساختار دانشگاهی توصیف کرد و گفت: مدیریت در این گروه‌ها فراتر از یک مسئولیت اداری، یک نقش راهبردی در تربیت فکری، فرهنگی و هویتی دانشجویان است.

وی با تأکید بر اینکه فلسفه دروس معارف تنها انتقال دانش نیست، افزود: این دروس باید جهت‌گیری فکری و فرهنگی مطلوبی را در محیط دانشگاه ایجاد کنند؛ نقشی که با وجود پیشرفت فناوری، همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به تحولات اجتماعی اخیر تصریح کرد: برخلاف تصورات، سرمایه ایمانی و اجتماعی جامعه در مواجهه با بحران‌ها و فشارهای رسانه‌ای تضعیف نشده، بلکه نوعی خودآگاهی دینی و انسجام درونی آشکارتر از همیشه نمایان شده است.

وی افزود: در فضای کنونی که با جنگ روایت‌ها و تلاش برای وارونه‌نمایی واقعیت‌ها روبرو هستیم، این انسجام ملی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای پایداری جامعه عمل می‌کند.

حجت‌الاسلام انوری با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته در زمینه آموزش‌های غیرحضوری، تأکید کرد: اگرچه فناوری‌های نوین در امر آموزش کاربرد دارند، اما ارتباط مستقیم و تربیتی استاد با دانشجو در محیط کلاس درس، ابزاری است که با هیچ تکنولوژی دیگری به‌طور کامل جایگزین نمی‌شود.

وی آینده فرهنگی و تمدنی کشور را در گرو بهره‌گیری دقیق از شبکه گسترده اساتید معارف دانست.

در بخش دیگری از این نشست، مهدی پروین زاده، معاون آموزشی نهاد استان، بر ضرورت شفاف‌سازی روندهای اداری و تسهیل در صدور مجوزها تأکید کرد.

همچنین، حجت‌الاسلام محمد خلیلی وحامد علیپور با بررسی چالش‌های خاص واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان، بر لزوم هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول برای ارتقای کیفی فعالیت گروه‌های معارف تأکید کردند.