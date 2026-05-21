به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه راه ارتباطی منطقه طسوج شهرستان چرام، با اشاره به تاکید دولت چهاردهم بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، اظهار کرد: در سفر ریاست جمهوری به استان این موضوع نیز مورد تأکید رئیس جمهور بود و پروژه‌های موثر در توسعه استان در اولویت برنامه‌های سفر قرار گرفتند.

وی افزود: در سفر ریاست جمهوری ۱۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به پروژه‌های راه استان اختصاص یافت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه استان با دارا بودن ۱۰ درصد از روان آب‌های کشور سهم هزار و ۱۷۰ میلیون مترمکعب تخصیص آب دارد که در حال حاضر ۴۳۰ میلیون مترمکعب از این سهم در اختیار استان است.

وی با اشاره به اینکه آب سدهای ساخته شده در استان نظیر سد کوثر، مارون و چم‌شیر، بیشتر نصیب استان‌های دیگر می‌شود و در راستای تحقق سهم آب استان و تامین آب مورد نیاز هشت‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات سفر ریاست‌جمهوری به استان به حوزه آب اختصاص داده شد.

رحمانی با بیان اینکه مجوز ماده ۲۳ سامانه انتقال آب از سد تنگ‌سرخ در دولت چهاردهم اخذ شد و در سفر ریاست جمهوری به این پروژه با اعتبار قراردادی دوهزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی، هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، اعتبار اختصاص یافت.

وی افزود: در سفر ریاست جمهوری ۹۸۰ میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا کرد و در حال حاضر پروژه‌های عمرانی سفر ریاست جمهوری در مجموع ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.