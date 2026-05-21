وزش باد و احتمال برخاستن گردوخاک در خوزستان

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواخر وقت امروز گذر ریزموجی از فراز استان موجب ابرناکی در برخی نقاط و احتمال بارش خفیف همراه با رعدوبرق در ارتفاعات خوزستان خواهد شد.

وی افزود: طی امروز و فردا سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی، جنوب غربی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود و برخاستن گردوخاک موقتی در این مناطق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: همچنین طی امروز افزایش سه تا ۶ درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود اما فردا کاهش ۲ تا چهار درجه‌ای دما رخ خواهد داد و سپس تا روز یکشنبه روند افزایش دما در سطح استان ادامه خواهد داشت.

سبزه‌زاری بیان کرد: شمال خلیج فارس نیز طی فردا مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت دمایی استان گفت: در شبانه‌روز گذشته صفی‌آباد دزفول با دمای ۳۵.۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و دزپارت با ۱۳.۸ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: در همین مدت اهواز به بیشینه دمای ۳۴.۴ و کمینه ۲۰.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.