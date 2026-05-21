تندباد با سرعت ۱۰۱ کیلومتر در ساعت ششتمد را درنوردید

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری نسب اظهار کرد: باد در شهرستان‌های نیشابور، گناباد و ریوش نیز شدت داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: تا شنبه هفته آینده وزش باد شدید و بارش‌های رگباری توام با آبگرفتگی و سیلابی شدن مسیل‌ها به خصوص در نواحی شمالی استان پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: همچنین از امروز تا یکشنبه دمای هوا نوسان خاصی ندارد اما از روز دوشنبه دما افزایش محسوسی خواهد داشت.

مبشری نسب گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته کوهسرخ با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس خنک‌ترین و گناباد با بیشینه دمای ۳۲ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۱۵ و ۲۸ درجه در نوسان بود و برای امروز نیز دمای روزانه مشهد به ۲۶ درجه می‌رسد.