هزینه سنگین درمان و نسخه امام جمعه سمنان: خیران وارد شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر پنجشنبه در مجمع عمومی خیریه امدادگران عاشورایی سمنان اعلام کرد: قرآن در آیات متعددی به کمکهای انساندوستانه اشاره کرده که یکی از آنها انفاق است.
وی با بیان اینکه انفاق صرفاً به معنای کمک مالی نیست، افزود: قرآن می فرمایند هر کار خیری که انجام دهید اعم از کمک مالی، خدمات درمانی، امدادرسانی و هر اقدام خیرخواهانه دیگر در زمره انفاق قرار دارد.
امام جمعه سمنان بیان کرد: خداوند در این آیه، اولویتهای انفاق شوندگان را نیز بیان کرده و پدر و مادر، خویشاوندان، یتیمان، نیازمندان و در راهماندگان را در اولویت قرار داده است.
مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش هزینههای درمانی و بهداشتی طی سالهای اخیر اشاره و اظهار کرد: امروز نیاز جامعه به فعالیتهای خیرخواهانه و امدادرسانی بیش از گذشته احساس میشود و موسسه امدادگران عاشورایی در این مسیر اقدامات ارزشمندی انجام داده است که باید توسعه یابد.
وی استفاده از ظرفیت جوانان در فعالیتهای درمانی و غربالگری را مفید و ارزشمند دانست و گفت: حضور پزشکان و نیروهای جوان در عرصه ارائه خدمات جهادی، علاوه بر کمک به مردم، موجب تربیت و حضور بیشتر نسل جوان در کارهای خیر میشود.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تأکید بر ضرورت همافزایی میان مراکز درمانی و دستگاههای مسئول در حوزه بهداشت و درمان افزود: کمکرسانی فقط تأمین هزینه درمان نیست، بلکه راهبری صحیح و هماهنگی برای اتصال ظرفیتهای درمانی نیز بخشی از تسهیل در امور بهداشتی برای مردم به حساب میآید.
مطیعی با قدردانی از خدمات شبانهروزی مراکز درمانی استان اظهار کرد: اگر ظرفیتهای درمانی و خیرخواهانه استان بهصورت منسجم در کنار یکدیگر قرار گیرند، شبکه بهداشت و درمان اثرگذاری بیشتری خواهد داشت و در نتیجه، ارائه خدمات گستردهتر و کمهزینهتر خواهد شد.
وی راهاندازی کلینیک تخصصی چشم در استان را پروژهای مفید برای مردم اقصی نقاط کشور خواند و گفت: امیدواریم با راهاندازی این مجموعه، شاهد خدمات گستردهتری به مردم باشیم.
