۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۳

هزینه سنگین درمان و نسخه امام جمعه سمنان: خیران وارد شوند

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اذعان به افزایش طاقت‌فرسای هزینه‌های درمانی، هم‌افزایی خیران، مسئولان و مراکز درمانی را تنها راه برون‌رفت از وضعیت موجود دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر پنجشنبه در مجمع عمومی خیریه امدادگران عاشورایی سمنان اعلام کرد: قرآن در آیات متعددی به کمک‌های انسان‌دوستانه اشاره کرده که یکی از آنها انفاق است.

وی با بیان اینکه انفاق صرفاً به معنای کمک مالی نیست، افزود: قرآن می فرمایند هر کار خیری که انجام دهید اعم از کمک مالی، خدمات درمانی، امدادرسانی و هر اقدام خیرخواهانه دیگر در زمره انفاق قرار دارد.

امام جمعه سمنان بیان کرد: خداوند در این آیه، اولویت‌های انفاق شوندگان را نیز بیان کرده و پدر و مادر، خویشاوندان، یتیمان، نیازمندان و در راه‌ماندگان را در اولویت قرار داده است.

مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش هزینه‌های درمانی و بهداشتی طی سال‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: امروز نیاز جامعه به فعالیت‌های خیرخواهانه و امدادرسانی بیش از گذشته احساس می‌شود و موسسه امدادگران عاشورایی در این مسیر اقدامات ارزشمندی انجام داده است که باید توسعه یابد.

وی استفاده از ظرفیت جوانان در فعالیت‌های درمانی و غربالگری را مفید و ارزشمند دانست و گفت: حضور پزشکان و نیروهای جوان در عرصه ارائه خدمات جهادی، علاوه بر کمک به مردم، موجب تربیت و حضور بیشتر نسل جوان در کارهای خیر می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مراکز درمانی و دستگاه‌های مسئول در حوزه بهداشت و درمان افزود: کمک‌رسانی فقط تأمین هزینه درمان نیست، بلکه راهبری صحیح و هماهنگی برای اتصال ظرفیت‌های درمانی نیز بخشی از تسهیل در امور بهداشتی برای مردم به حساب می‌آید.

مطیعی با قدردانی از خدمات شبانه‌روزی مراکز درمانی استان اظهار کرد: اگر ظرفیت‌های درمانی و خیرخواهانه استان به‌صورت منسجم در کنار یکدیگر قرار گیرند، شبکه بهداشت و درمان اثرگذاری بیشتری خواهد داشت و در نتیجه، ارائه خدمات گسترده‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد شد.

وی راه‌اندازی کلینیک تخصصی چشم در استان را پروژه‌ای مفید برای مردم اقصی نقاط کشور خواند و گفت: امیدواریم با راه‌اندازی این مجموعه، شاهد خدمات گسترده‌تری به مردم باشیم.

