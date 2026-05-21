امام جمعه اهل سنت بنک: وحدت و یاد خدا رمز پیروزی در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ علی محمدی بنکی، پنجشنبه شب در اجتماع شبانه مردم شهر بنک یاد و خاطره امام راحل (ره)، شهدای جنگ رمضان، رهبر شهید و دیگر سرداران و سربازان نیروهای مسلح، دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب و همه کسانی را که جان و مال خود را در راه انقلاب اسلامی تقدیم کردند،را گرامی داشت و برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، آرزوی توفیق و سلامتی کرد.

امام جمعه اهل سنت بنک در ادامه با استناد به آیه شریفه «وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا...» بر ضرورت تقویت روحیه وحدت و همدلی در جامعه تأکید کرد و گفت: خداوند متعال اهل ایمان را به تمسک به آنچه موجب اجتماع و همبستگی می‌شود، فرا می‌خواند. قرآن کریم، احکام الهی و دستورات خداوند همان محورهایی هستند که جامعه اسلامی باید بر گرد آن‌ها گرد هم آید.

وی افزود: خداوند تنها به تمسک به قرآن اکتفا نکرده، بلکه به مسئله همنوایی و پرهیز از تفرقه نیز تصریح می‌کند و وحدت را به عنوان یک سنت الهی معرفی می‌ کند، وحدت، کلیدواژه موفقیت هر جامعه‌ای است و هر ملتی که بخواهد به اهداف خود دست یابد، باید مردم آن در مسیر مشترک، همدل و همراه باشند.

شیخ محمدی بنکی تصریح کرد: موفقیت مردم ایران در برابر استکبار جهانی نیز نتیجه همین انسجام و اتحاد است و همه ما وظیفه داریم با رفتار و گفتار خود، این سرمایه ارزشمند را تقویت کنیم، نه اینکه خدای ناکرده موجب تضعیف آن شویم.

وی در بخش دوم سخنان خود با اشاره به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» گفت: دو عنصر اساسی برای پیروزی در برابر دشمنان وجود دارد؛ نخست ثبات، پایداری و ماندگاری در میدان حق که مردم ایران با حضور و میدان‌داری خود در این ۸۰ شب آن را به اثبات رساندند؛ و دوم، یاد خدا و توجه به معنویت که بحمدالله در میان ملت ما جاری است.

امام جمعه اهل سنت بنک تأکید کرد: در ایام سختی و جنگ نباید از یاد خدا غافل شویم، چراکه ذکر الهی موجب تقویت روحیه، آرامش دل‌ها و زمینه‌ساز پیروزی در برابر دشمنان خواهد بود.

