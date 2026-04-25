محفل انس با قرآن در لیردف جاسک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محفل نورانی انس با قرآن کریم به‌منظور گرامیداشت یاد و خاطره رهبر معظم انقلاب و شهدای جنگ رمضان، در مسجد امام زین‌العابدین(ع) شهر لیردف در شرقی ترین منطقه از استان هرمزگان برگزار شد.

این مراسم معنوی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه شهرستان جاسک، عبدالهادی اسدپور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار جاسک، حسن علی میرزایی بخشدار لیردف، حجت‌الاسلام والمسلمین زارعی نماینده امور اهل‌سنت شرق هرمزگان، جمعی از علما و روحانیون اهل‌سنت، حافظان و قاریان قرآن کریم و اقشار مختلف مردم همراه بود.

در این محفل قرآنی حجت‌الاسلام عباس ذاکری امام جمعه جاسک با تأکید بر نقش قرآن در هدایت فردی و اجتماعی، اظهار کرد: وعده‌های الهی همواره پشتوانه استقامت و پیروزی ملت‌های مؤمن بوده و امروز نیز ملت ایران با تمسک به قرآن و رهبری الهی، مسیر عزت و سربلندی را ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای تضعیف انقلاب اسلامی افزود: دشمنان در مقاطع مختلف برای ضربه زدن به انقلاب برنامه‌ریزی کردند، اما به فضل الهی و با ایستادگی مردم، این توطئه‌ها یکی پس از دیگری ناکام ماند.

امام جمعه جاسک همچنین با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در جایگاهی از اقتدار قرار دارد که می‌تواند در برابر قدرت‌های مدعی جهان با صلابت بایستد و این اقتدار، نتیجه ایمان، وحدت و اتکا به وعده‌های الهی است.

حجت‌الاسلام ذاکری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همواره بر استقامت، توکل به خدا و عدم ترس از تهدید دشمنان تأکید داشته‌اند، خاطرنشان کرد: ملت ایران نشان داده است که با تکیه بر ایمان، قرآن و رهبری الهی، در برابر فشارها و زیاده‌خواهی‌ها ایستادگی می‌کند.

وی در پایان با اشاره به آیه شریفه «وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» گفت: آینده از آنِ جبهه حق و ملت‌های مقاوم است و امید و آرامش واقعی در مسیر خداوند و آموزه‌های قرآن کریم معنا پیدا می‌کند.