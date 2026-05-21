  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳

تمهیدات جدید برای کاهش صف‌های بنزین در هرمزگان

بندرعباس-فرماندار بندرعباس با بیان اینکه برای کاهش صف‌های سوختگیری در هرمزگان تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است، تمهیدات جدید برای کاهش صف‌های بنزین در هرمزگان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد پویافر اظهار کرد: از ساعت ۱۲ امشب، به مدت ۱۰ روز کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها جمع آوری می‌شود و در این مدت شرکت پخش فرآوردهای نفتی پایش تصویری و سیستم پلاک خوان را در جایگاه‌ها فعال می‌کند.

وی گفت: برای خودرهای اداری و فاقد کارت سوخت دو جایگاه ویژه در این ۱۰ روز در نظر گرفته شده است و همچنین خودروهای فاقد کارت سوخت باید برای صدور کارت اقدام کنند که در مدت ۴۸ ساعت کارت آن‌ها در استان صادر می‌شود.

پویافر افزود: علاوه بر سهمیه ۶۰ لیتر و ۷۰ لیتر یارانه‌ای اختصاص ۱۱۰ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی برای پلاک‌های ۸۴ و ۹۴ در استان تصویب و در نظر گرفته شده است که در صورت تایید مسئولان ملی از تیرماه به حساب کارت سوخت این پلاک‌ها واریز می‌شود.

وی عنوان کرد: سوختگیری یک بار در روز هر خودرو نیز از دیگر طرح‌هایی است که اجرا می‌شود.

فرماندار بندرعباس افزود: احتمال کدینگ کارت سوخت‌ها نیز در استان وجود دارد.

پویافر خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها برای رفاه و آسایش مردم است

    • IR ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      تجربه نشان داده این طرح ها مشکلات مردم را اضافه میکند.یا یک حساب ساده سرانگشتی میتوانیم بفهمیم که این طرح خیلی بد است. .
    • ادمبنم IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      گل بود و به سبزه نیز آراسته شد
    • IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      به نظرم باید خیلی وقت۹ پیش اینکار انجام میشد تا جلو قاچاق بنزین گرفته شود

