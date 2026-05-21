به گزارش خبرگزاری مهر، احمد پویافر اظهار کرد: از ساعت ۱۲ امشب، به مدت ۱۰ روز کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها جمع آوری می‌شود و در این مدت شرکت پخش فرآوردهای نفتی پایش تصویری و سیستم پلاک خوان را در جایگاه‌ها فعال می‌کند.

وی گفت: برای خودرهای اداری و فاقد کارت سوخت دو جایگاه ویژه در این ۱۰ روز در نظر گرفته شده است و همچنین خودروهای فاقد کارت سوخت باید برای صدور کارت اقدام کنند که در مدت ۴۸ ساعت کارت آن‌ها در استان صادر می‌شود.

پویافر افزود: علاوه بر سهمیه ۶۰ لیتر و ۷۰ لیتر یارانه‌ای اختصاص ۱۱۰ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی برای پلاک‌های ۸۴ و ۹۴ در استان تصویب و در نظر گرفته شده است که در صورت تایید مسئولان ملی از تیرماه به حساب کارت سوخت این پلاک‌ها واریز می‌شود.

وی عنوان کرد: سوختگیری یک بار در روز هر خودرو نیز از دیگر طرح‌هایی است که اجرا می‌شود.

فرماندار بندرعباس افزود: احتمال کدینگ کارت سوخت‌ها نیز در استان وجود دارد.

پویافر خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها برای رفاه و آسایش مردم است