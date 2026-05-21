به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی شامگاه پنجشنبه در آیین تجلیل از گروه‌های جهادی فعال خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم این استان اظهار داشت: خراسان جنوبی همان‌طور که در لایه‌های زیرین خود دارای ذخایر طلا است، در میان جوانان جهادگر نیز از استعدادهای طلایی و ناب برخوردار است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

نقش بی‌بدیل شهید رئیسی در توسعه خراسان جنوبی

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر خدمات ماندگار «شهید خدمت» در این استان افزود: بسیاری از زیرساخت‌های ایجاد شده در خراسان جنوبی، ثمره پیگیری‌های مجدانه شهید رئیسی است.

وی ادامه داد: اگر تلاش‌های ایشان نبود، اجرای پروژه‌هایی مانند راه‌آهن خراسان جنوبی تا سال‌ها و بلکه قرن‌ها به طول می‌انجامید؛ پروژه‌ای که این استان را از یک مسیر بسته به شاهراهی جهانی تبدیل خواهد کرد.

تأکید بر لزوم تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در مجلس

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار اخیر نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: درک عمیق معظم‌له از مسائل مجلس و دغدغه‌های ایشان، وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند.

وی افزود: با اطمینان عرض می‌کنم اگر مجلس شورای اسلامی با همت و جدیت، فرمایشات پنج‌دقیقه‌ای رهبر معظم انقلاب را در آن دیدار عملیاتی کند، بسیاری از گره‌های معیشتی و مشکلات مردم حل خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه خراسان جنوبی در نهضت گروه‌های جهادی، از تلاش‌های سردار زهرایی و سایر فعالان این عرصه قدردانی کرد.

هاشمی همچنین از هنرمندان متعهد این استان که طی دهه‌های گذشته بدون هیچ چشم‌داشتی و با خلوص نیت، یاد و خاطره شهدا را در فضای مدارس و محیط‌های اجتماعی زنده نگه داشته‌اند، تجلیل کرد و این اقدامات را گواهی بر حقانیت ملت ایران دانست.

شکست دشمنان در سایه حضور حماسی مردم

هاشمی در پایان با اشاره به حماسه‌های اخیر مردم در خراسان جنوبی و تقدیر از استاندار و سردار مهدوی، تصریح کرد: حضور پرشور و مستمر مردم در اجتماعات و عرصه‌های انقلابی، پیام مقاومت و وحدت است.

وی ادامه داد: یقین داریم که در سایه این ایستادگی، شاهد فروپاشی رژیم غاصب صهیونیستی و شکست مفتضحانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار خواهیم بود.