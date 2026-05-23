پیوندی که با قدرت گسسته نشد؛ روایت شهید رئیسی از عشق به کویرنشینان

به گزارش خبرنگار مهر، مقداد نیلی، فعال فرهنگی و داماد شهید آیت‌الله رئیسی، جمعه شب در اجتماع شبانه مردم بیرجند در میدان اجتماعات شهید رئیسی به تشریح ابعاد شخصیتی و نگاه این شهید خدمت به مردم استان خراسان جنوبی پرداخت و تفاوت‌های بنیادین «مردم‌سالاری دینی» با «لیبرال‌دموکراسی غربی» را در مشی ایشان تبیین کرد.

نیلی با اشاره به باور قلبی شهید رئیسی به جایگاه مردم اظهار کرد: در نظام حکمرانی دینی، مردم ولی‌نعمت هستند و خدمت به آنان نردبانی برای رسیدن به رضایت خداوند است.

وی افزود: این در حالی است که در نظام‌های لیبرال‌دموکراسی، مردم اغلب نردبانی برای دستیابی به قدرت، ثروت و شهرت محسوب می‌شوند.

داماد شهید رئیسی افزود: شهید رئیسی در تمام مدت ۱۸ سال نمایندگی مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان، در هر جایگاهی اعم از معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، تولیت آستان قدس رضوی و ریاست‌جمهوری، نه‌تنها از توجه به این استان غافل نشد، بلکه هرچه دایره قدرت و امکانات ایشان بیشتر می‌شد، عطش ایشان برای گره‌گشایی از محرومان این منطقه فزونی می‌یافت.

اقتضای وفا؛ دلیل ماندگاری رئیسی در خراسان جنوبی

داماد شهید رئیسی با یادآوری انتخابات مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲، تصریح کرد: زمانی که به ایشان پیشنهاد شد به عنوان یک شخصیت ملی از تهران کاندیدا شوند، ایشان با تأکید بر اصل «وفاداری»، فرمودند که اقتضای وفا این است که بر عهد خود با مردم خراسان جنوبی باقی بمانم.

نیلی به نگاه ویژه شهید رئیسی به ویژگی‌های مردم این استان اشاره کرد و گفت: شهید رئیسی معتقد بود خراسان جنوبی با وجود محدودیت در توزیع امکانات مادی، به دلیل غنای فرهنگی، نرخ پایین جرم و جنایت و پیشگامی در عرصه‌های انقلابی، در عالی‌ترین سطح قرار دارد.

وی ادامه داد: ایشان همواره تأکید کرد: این استان نمونه‌ای موفق از استقلال فرهنگی و اتکا به خود است که برخلاف تصور رایج، الزماً به میزان برخورداری مادی وابسته نیست»

این فعال فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: که پیوند میان شهید رئیسی و مردم این استان، یک پیوند عمیق و دوطرفه بود که ریشه در باورهای مشترک انقلابی و ولایت‌مداری داشت.