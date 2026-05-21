به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در سفر به شهرستان بناب با حضور در منزل شهید عباس رفعتی از شهدای پلیس راه‌آهن در جنگ تحمیلی سوم، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار با تأکید بر اینکه خون شهدا ضامن امنیت و اقتدار کشور است، اظهار داشت: آرامش و عزت امروز ایران اسلامی مرهون جانفشانی شهدا و استقامت خانواده‌های آنان است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین تکریم خانواده شهدا را وظیفه‌ای همگانی دانست و آن را ادای دین به بزرگ‌ترین سرمایه‌های معنوی کشور عنوان کرد.

در پایان این دیدار، هدیه ویژه آیت‌الله العظمی سیستانی توسط استاندار به خانواده شهید عباس رفعتی اهدا شد.

دیدار با خانواده شهید هادی خطایی

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه برنامه‌های سفر خود در بناب با خانواده شهید هادی خطایی دیدار کرد.

سرمست در این دیدار با اشاره به نقش شهدا در تأمین امنیت و عزت کشور گفت: شهدا با ایثار جان خود امنیت و آرامش را برای جامعه به ارمغان آوردند و همه ما مدیون آنان هستیم.

وی همچنین دیدار با خانواده شهدا را فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب و شهدا دانست.

در این دیدار نیز هدیه ویژه آیت‌الله العظمی سیستانی به خانواده شهید هادی خطایی تقدیم شد.

دیدار با خانواده شهید سعید مقدم

سرمست در ادامه دیدارهای خود در بناب با حضور در منزل شهید سعید مقدم، یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم را گرامی داشت.

وی در این دیدار با تأکید بر جایگاه والای شهدا اظهار داشت: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک شهدا و صبر خانواده‌های آنان است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین خانواده‌های شهدا را از مهم‌ترین پاسداران ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست.

در پایان این دیدار، هدیه ویژه آیت‌الله العظمی سیستانی به خانواده شهید سعید مقدم اهدا شد.

دیدار با خانواده شهید رضا نخست‌مراد

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه برنامه‌های خود با خانواده شهید رضا نخست‌مراد دیدار کرد.

وی در این دیدار گفت: تکریم خانواده شهدا صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی اخلاقی، دینی و ملی است.

سرمست افزود: خانواده‌های شهدا با صبوری و ایثار مسیر عزت و سربلندی کشور را هموار کرده‌اند و همواره باید مورد احترام و توجه باشند.

در این دیدار نیز هدیه ویژه آیت‌الله العظمی سیستانی به خانواده شهید رضا نخست‌مراد تقدیم شد.

دیدار با خانواده شهید محمد آقازاده

بهرام سرمست در ادامه دیدارهای خود با خانواده‌های شهدا در بناب، با خانواده شهید محمد آقازاده نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار با بیان اینکه خون شهدا ضامن بقای امنیت و آرامش کشور است، تأکید کرد: همه مسئولان باید قدردان ایثار و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا باشند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین خانواده‌های شهدا را سرمایه‌های معنوی جامعه دانست.

در پایان این دیدار هدیه ویژه آیت‌الله العظمی سیستانی به خانواده شهید محمد آقازاده تقدیم شد.

دیدار با خانواده شهید حجت خانی

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه این برنامه‌ها با حضور در منزل شهید حجت خانی با خانواده این شهید دیدار کرد.

وی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: کار اصلی را شهدا انجام دادند و امروز وظیفه ما قدردانی از ایثار و فداکاری خانواده‌های آنان است.

سرمست همچنین با اشاره به سختی‌های دوران جنگ و فقدان عزیزان برای خانواده‌ها گفت: شنیدن خبر شهادت عزیزان از سخت‌ترین لحظات زندگی بود، اما همین ایثارها موجب حفظ استقلال و امنیت کشور شد.

در پایان این دیدار نیز هدیه ویژه آیت‌الله العظمی سیستانی به خانواده شهید حجت خانی اهدا شد.