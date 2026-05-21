۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵

پیگیری جبران خسارت به کارخانه آسیب دیده در مراغه

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی بر پیگیری جبران خسارات و حمایت از توسعه کارخانه آسیب دیده در مراغه پس از حادثه آتش‌سوزی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در بازدید از کارخانه آسیب دیده در شهرستان مراغه با اشاره به حادثه آتش‌سوزی اخیر در این مجموعه اظهار کرد: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، تمامی ظرفیت‌های ستاد مدیریت بحران، آتش‌نشانی و نیروهای امدادی برای مهار آتش بسیج شدند.

وی افزود: علاوه بر امکانات شهرستان مراغه، از ظرفیت شهرستان‌های همجوار نیز برای مهار آتش استفاده شد و خوشبختانه عملیات اطفای حریق با موفقیت انجام گرفت و از سرایت آتش به سایر واحدهای صنعتی اطراف جلوگیری شد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات انجام شده پس از مهار آتش گفت: بلافاصله بررسی میزان خسارات و پیگیری امور بیمه‌ای این واحد تولیدی به دستگاه‌های مربوطه واگذار شد.

سرمست ادامه داد: در دیدار اخیر با رئیس کل بیمه مرکزی کشور، موضوع جبران خسارات این کارخانه مطرح و بر تسریع در روند بررسی‌ها و پرداخت خسارت تأکید شد.

وی همچنین از برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری خبر داد و افزود: در این جلسه گزارش دستگاه‌های اجرایی درباره وضعیت این واحد تولیدی و راهکارهای حمایت از آن مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت فعالیت این مجموعه صنعتی گفت: کارخانه روان‌کاران نو اندیش پایدار به دلیل ظرفیت اشتغال‌زایی و فعالیت در حوزه دانش‌بنیان از واحدهای مهم و رو به رشد استان به شمار می‌رود.

وی با تقدیر از روحیه مدیر این مجموعه خاطرنشان کرد: مدیریت استان به تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط مأموریت داده است تا با تمام توان برای جبران خسارات و بازگشت هرچه سریع‌تر این مجموعه به چرخه تولید همکاری کنند.

سرمست تأکید کرد: تلاش خواهیم کرد علاوه بر جبران خسارات وارده، در اجرای طرح‌های توسعه‌ای این مجموعه نیز حمایت‌های لازم انجام شود تا زمینه تقویت فعالیت واحدهای تولیدی و دانش‌بنیان در استان فراهم شود.

