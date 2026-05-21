۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

سرمست: مراغه خاستگاه ادب و فرهنگ آذربایجان است

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با حضور بر مزار استاد حیدر عباسی (باریشماز)، شاعر برجسته آذربایجان، مراغه را شهری ریشه‌دار در ادب و فرهنگ دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت در سفر به شهرستان مراغه، با حضور بر مزار استاد حیدر عباسی (باریشماز)، شاعر نام‌آشنای آذربایجان، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام این استاد برجسته، اظهار کرد: مراغه شهر ادب، فرهنگ و مدنیت است و همواره در تاریخ ایران و آذربایجان، خاستگاه بزرگان علم، عرفان و شعر بوده است.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی و ادبی استاد باریشماز افزود: استاد باریشماز سرمایه بزرگی بود که از دست رفت، اما آثار، اندیشه‌ها و خدمات فرهنگی او برای همیشه ماندگار خواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تأکید بر ضرورت پاسداشت مفاخر فرهنگی و ادبی استان گفت: انتظار می‌رود شاگردان و علاقه‌مندان این استاد فقید، مسیر فرهنگی و ادبی وی را ادامه دهند و در حفظ و ترویج زبان و ادبیات آذربایجان نقش‌آفرین باشند.

سرمست در ادامه حضور خود در مراغه، بر مزار استاد کریمی مراغه‌ای و نیز آرامگاه شیخ رکن‌الدین اوحدی مراغه‌ای، شاعر و عارف بلندآوازه ایرانی، حاضر شد و به مقام این مفاخر فرهنگی و ادبی ادای احترام کرد.

