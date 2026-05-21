۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

سرمست: شهادت آیت‌ الله آل‌ هاشم و مالک رحمتی ضایعه ‌ای بزرگ بود

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی در مراسم سالگرد شهید مالک رحمتی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، گفت: شهادت آیت‌ الله آل‌ هاشم و مالک رحمتی ضایعه‌ ای بزرگ برای آذربایجان شرقی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه در مراسم سالگرد شهید دکتر مالک رحمتی در مراغه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت اظهار کرد: شهادت دکتر مالک رحمتی و آیت‌ الله آل‌ هاشم برای آذربایجان شرقی ضایعه‌ای بزرگ و اندوه‌ بار بود.

وی با اشاره به ویژگی ‌های شخصیتی این دو شهید افزود: شهید آیت‌ الله آل‌ هاشم امام جمعه‌ای محبوب، مردمی و در کنار مردم بود و شهید دکتر مالک رحمتی نیز استانداری مردمی، پرتلاش و خدمتگزار بود که همواره در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌ داشت.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: منش اخلاقی، مردمداری و روحیه خدمتگزاری این شهیدان سرمایه‌ ای ارزشمند برای نظام مدیریتی کشور است و باید به عنوان الگویی برای مسئولان و مدیران مورد توجه قرار گیرد.

سرمست تأکید کرد: امیدواریم تمامی مدیران و مسئولان، روحیه خدمت خالصانه، تواضع و مردمداری که در وجود این شهیدان متجلی بود را سرلوحه زندگی و مسئولیت خود قرار دهند

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
