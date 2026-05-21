به گزارش خبرگزاری مهر، «حسن عزالدین» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت که تحریمهای آمریکا چیز جدیدی نیست و ما از آن نمیترسیم.
وی در گفتگو با الجزیره اظهار داشت: تحریمهای آمریکا شامل برخی از افسران دستگاههای امنیتی لبنان نیز شده و هدف از این تحریمها ارعاب این افسران برای وادار کردن آنها به فرمانبری از آمریکا است.
وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته ۹ نفر را به دلیل حمایت از حزب الله تحریم کرد. این افراد شامل نمایندگان پارلمان، یک دیپلمات ایرانی و مسئولان امنیتی لبنان میشود.
آمریکا مدعی شده است کسانی که هدف تحریمها قرار گرفتهاند، مانع تلاشها برای خلع سلاح حزبالله در لبنان می شوند. این کشور همچنین در یک سازوکار نخ نما برای دریافت اطلاعات مربوط به مسائل مالی حزبالله جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین کرد.
گفتنی است که محمد رضا شیبانی سفیر ایران در لبنان نیز شامل این تحریم ها می شود.
نظر شما