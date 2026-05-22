واکنش جنبش امل لبنان به تحریم های آمریکا علیه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش امل در بیانیهای اعلام کرد اقدام وزارت خزانهداری امریکا علیه برادران احمد بعلبکی و علی الصفاوی علاوه بر این که غیرقابل قبول و بدون توجیه است، در درجه اول هدفش جنبش امل و نقش سیاسی آن است که همواره متعهد به مسائل ملی و حفاظت از دولت و نهادهای کشور بوده است.
حزبالله نیزدر بیانیهای در واکنش به تحریمهای آمریکا اعلام کرده بود که اقدام وزارت خارجه و خزانهداری آمریکا علیه نمایندگان منتخب مردم لبنان، افسران ارتش و امنیت عمومی، و مسئولانی از حزبالله و جنبش امل، تلاشی برای ترساندن مردم آزاد لبنان به منظور تقویت تجاوز صهیونیستی علیه کشور و القاء توهم سیاسی پس از شکست اقداماتشان در بازداشتن لبنانیها از حق مشروع مقاومت در دفاع از وطن است.
حزبالله بیان کرده بود: اتهامی که دولت آمریکا علیه نمایندگان و مسئولان این جنبش مطرح کرده، مخالفت با خلع سلاح مقاومت و مخالفت با تسلیم شدن است که امریکا تلاش دارد لبنان را به نفع رژیم صهیونیستی به سوی آن سوق دهد. این اتهام اکثریت مردم را که به مقاومت پایبندند و از تسلیم شدن خودداری میکنند، در بر میگیرد. این تحریمها در واقع نشان افتخار برای افراد مشمول آنها است و درستی راهبردشان را نشان میدهد و تاثیر عملی بر تصمیمات آنها یا ادامه فعالیت مسئولان در خدمت به مردم و دفاع از منافع و حاکمیت کشور نخواهد داشت.
در بیانیه حزب الله آمده است: هدف قرار دادن افسران لبنانی درست پیش از دیدارها در پنتاگون، تلاش آشکار برای ترساندن نهادهای رسمی امنیتی و تحمیل سلطه امریکا بر دولت لبنان است. دولت لبنان موظف است از نهادهای قانونی، امنیتی و نظامی خود دفاع کند تا از حاکمیت ملی و کرامت لبنان و لبنانیها محافظت شود.
پیشتر، وزارت خزانهداری امریکا اعلام کرده بود که تحریمهایی علیه تعدادی از شخصیتهای لبنانی، از جمله احمد بعلبکی، مسئول امنیتی جنبش امل، و أحمد صفاوی، فرمانده این جنبش در جنوب، اعمال کرده است.
