به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اقدام وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا مبنی بر اعمال تحریم‌ علیه برخی نمایندگان لبنانی، افسران ارتش و مسئولان حزب‌الله و جنبش امل را محکوم کرد و این اقدام را تلاشی برای ارعابِ مردم لبنانِ با هدف تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی علیه این کشور دانست.

حزب‌الله افزود:اتهامی که دولت آمریکا علیه نمایندگان و مقامات ما مطرح می‌کند یعنی امتناع از خلع سلاح مقاومت، اتهامی است که اکثریت مردمی را که به مقاومت پایبند و مخالف تسلیم شدن هستند، هدف قرار می‌دهد.

در این بیانیه آمده است: «این تحریم‌ها نشان افتخاری برای کسانی است که هدف قرار گرفته‌اند و گواه دیگری بر درستی انتخاب ما است. این تحریم‌ها هیچ تأثیر عملی بر انتخاب‌های ما یا ادامه کار برادران و مقامات ما در خدمت به مردمشان و دفاع از منافع و حاکمیت کشور نخواهد داشت.»

حزب‌الله در ادامه افزود: در مورد تصمیمی که افسران لبنانی را در آستانه جلسات پنتاگون هدف قرار می‌دهد، باید گفت که این اقدام، تلاشی آشکار برای ارعاب نهادهای امنیتی رسمی ما و مطیع کردن دولت در برابر دیکته‌های آمریکا است.این تصمیم متوجه کسانی است که ادعای دوستی با آمریکایی را دارند که به دنبال تضعیف نهادهای ملی است.

حزب‌الله در پایان خاطرنشان کرد: مقامات لبنانی باید از نهادهای قانون اساسی، امنیتی و نظامی خود دفاع کنند تا حاکمیت ملی و کرامت لبنان و مردم این کشور حفظ شود.

وزارت امور خارجه آمریکا امروز اعلام کرد که ۹ نفر را به دلیل حمایت از حزب الله تحریم کرده‌ است که این افراد شامل نمایندگان پارلمان، یک دیپلمات ایرانی و مسئولان امنیتی لبنان می‌شود.

آمریکا مدعی شده است کسانی که هدف تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، مانع تلاش‌ها برای خلع سلاح حزب‌الله در لبنان می شوند. این کشور همچنین در یک سازوکار نخ نما برای دریافت اطلاعات مربوط به مسائل مالی حزب‌الله جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین کرد.

گفتنی است که محمد رضا شیبانی سفیر ایران در لبنان نیز شامل این تحریم ها می شود.