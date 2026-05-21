امام جمعه گناوه: شهید رئیسی نماد خدمت خالصانه به مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی پنجشنبه شب در ویژه برنامه دومین سالگرد شهادت آیتالله سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت که در مسجد علی ابن ابیطالب (ع) مال قائد شهرستان گناوه برگزار شد، با تسلیت ایام و گرامیداشت یاد شهدا، اظهار کرد: امنیت، عزت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون خون پاک شهدا، ایثار رزمندگان و مجاهدت خادمان صدیق ملت است و ملت ایران هرگز فداکاریهای آنان را فراموش نخواهد کرد.
امام جمعه گناوه با اشاره به دومین سالگرد شهادت شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی و همراهانش افزود: شهید آیت الله رئیسی عمر خود را وقف خدمت به مردم، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی کرد و در مسیر خدمترسانی صادقانه، لحظهای از تلاش و مجاهدت دست نکشید.
حجتالاسلام رکنی حسینی با اشاره به شب جمعه و فضیلت یاد سیدالشهدا علیهالسلام، بخشی از سخنان خود را به تبیین اهمیت زیارت و توسل به امام حسین(ع) اختصاص داد و با نقل روایتی از امام صادق(ع) درباره ذکر «صلیالله علیک یا اباعبدالله»، بر جایگاه والای فرهنگ عاشورا و پیوند معنوی مردم با اهلبیت علیهمالسلام تأکید کرد.
وی در ادامه با بیان برخی ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی شهید آیتالله رئیسی که در پیام رهبر معظم انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: یکی از برجستهترین خصوصیات شهید جمهور، مسئولیتپذیری و حضور میدانی در حل مشکلات مردم بود و ایشان هیچگاه در برابر سختیها و مخاطرات از خدمت به مردم عقبنشینی نکرد.
امام جمعه گناوه، جوانگرایی و استفاده از ظرفیت نیروهای مؤمن، انقلابی و کارآمد را از دیگر ویژگیهای مهم شهید رئیسی برشمرد و افزود: شهید آیت الله رئیسی نگاه ویژهای به نسل جوان داشت و معتقد بود پیشرفت کشور با اعتماد به نیروهای تازهنفس و متخصص داخلی محقق خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به دیپلماسی فعال دولت شهید رئیسی اظهار کرد: دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی، رویکردی فعال، عزتمند و مبتنی بر تأمین منافع ملت ایران داشت و شهید امیرعبداللهیان نیز به عنوان وزیر امور خارجه، مجاهدانه در این مسیر تلاش میکرد.
حجتالاسلام رکنی حسینی مردمیبودن را یکی دیگر از شاخصههای مهم رئیسجمهور شهید عنوان کرد و گفت: حضور در میان مردم، شنیدن مستقیم مطالبات آنان و حضور در صحنههای مختلف بحرانها و مشکلات، از ویژگیهایی بود که محبوبیت کمنظیری برای شهید رئیسی در میان اقشار مختلف مردم ایجاد کرد.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر پاک شهدای خدمت تصریح کرد: تشییع باشکوه شهید رئیسی و همراهانش، جلوهای از محبت و اعتماد ملت ایران به خادمان صادق خود بود و این حضور تاریخی نشان داد مردم قدردان مسئولان مردمی و خدمتگزار هستند.
ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی
امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، اظهار کرد: امروز مهمترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی ایران، اتحاد، همدلی و حضور مردم در صحنه است و دشمنان ملت ایران از همین انسجام و مقاومت مردم دچار شکست و استیصال شدهاند.
وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی در محاسبات خود، ملت ایران و عمق اعتقادات دینی و انقلابی مردم را نشناختهاند و همین مسئله موجب شکست آنان در رسیدن به اهدافشان شده است.
حجتالاسلام رکنی حسینی با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان خاطرنشان کرد: مردم ایران اسلامی با وجود همه سختیها، مشکلات اقتصادی و فشارهای دشمن، همچنان پای آرمانهای انقلاب و نظام ایستادهاند و این ایستادگی، رمز پیروزی و اقتدار کشور است.
وی در پایان با دعوت به حفظ وحدت، اعتماد به مسئولان و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، انسجام و تقویت روحیه امید در جامعه هستیم و ملت ایران با توکل بر خداوند متعال، تمسک به اهلبیت علیهمالسلام و پیروی از ولایت، مسیر عزت و پیروزی را ادامه خواهد داد.
نظر شما