امام جمعه گناوه: ملت ایران دشمن را در جنگ اراده ها شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه، با تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، بر نقش بی‌بدیل فرهنگ عاشورا در حفظ و استمرار جبهه حق تأکید کرد.

امام جمعه گناوه ضمن خیرمقدم به مدیرکل بازرسی استان بوشهر و هیئت همراه، حضور مسئولان استانی در شهرستان را فرصتی ارزشمند برای شنیدن مطالبات و دغدغه‌های مردم و مسئولان دانست و اظهار کرد: در نشست‌های برگزار شده با مدیرکل بازرسی استان، مسائل و نیازهای شهرستان به صورت شفاف مطرح شد و امیدواریم این سفر منشأ خیر و برکت برای گناوه باشد.

وی با اشاره به آیه هشتم سوره مبارکه صف، گفت: از آغاز خلقت تاکنون تقابل میان جبهه حق و باطل همواره وجود داشته است، اما آنچه سبب ماندگاری جبهه حق شده، نور الهی و ولایت است،مصداق روشن این نور الهی وجود مبارک حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است که دشمنان با شهادت ایشان تصور می‌کردند چراغ اسلام خاموش خواهد شد، اما امروز می‌بینیم که نهضت حسینی همچنان زنده و اثرگذار است.

وی حادثه عاشورا را مکمل رسالت پیامبر اکرم(ص) و واقعه غدیر دانست و افزود: راز ماندگاری کربلا در بصیرت، معرفت، ولایت‌مداری، وفاداری و ثبات قدم یاران امام حسین(ع) نهفته است؛ ویژگی‌هایی که در شخصیت‌هایی همچون حضرت قاسم بن الحسن(ع)، حضرت ابوالفضل العباس(ع) و سایر شهدای کربلا به اوج خود رسید.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین درس‌های عاشورا «ثبات قدم» است، خاطرنشان کرد: آنچه امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد، استقامت و پایداری در مسیر حق است.

وی اضافه کرد: همان‌گونه که یاران امام حسین(ع) در سخت‌ترین شرایط دست از حمایت امام خود برنداشتند، ملت ایران نیز در طول سال‌های انقلاب اسلامی با ایستادگی و مقاومت، وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب و ولایت ثابت کرده‌اند.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تهدیدات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز جنگ، جنگ اراده‌ها است و صرفاً جنگ تجهیزات و تسلیحات نیست. دشمنان با وجود برخورداری از پیشرفته‌ترین امکانات نظامی و حمایت قدرت‌های جهانی نتوانستند ملت ایران را به تسلیم وادار کنند و در نهایت این اراده ملت ایران بود که بر دشمن غلبه کرد.

امام جمعه گناوه افزود: حضور مردم در صحنه، همراهی با نظام اسلامی، حمایت از نیروهای مسلح و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، جلوه‌ای از همان ثبات قدمی است که مکتب عاشورا به ما آموخته است.

تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تصریح کرد: نقد منصفانه لازمه پیشرفت هر جامعه‌ای است، اما نباید اجازه داد اختلافات و فضای سیاسی و یا انتخاباتی موجب تضعیف وحدت جامعه شود، امروز همه باید زیر پرچم ولایت و در مسیر منافع ملی حرکت کنیم.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور مسئولان در میان مردم را از مطالبات جدی جامعه دانست و گفت: یکی از توصیه‌های همیشگی امام راحل(ره) و رهبر شهید امت و رهبر معظم انقلاب، ارتباط مستقیم مسئولان با مردم و شنیدن مشکلات آنان است. این حضور می‌تواند بسیاری از دغدغه‌ها را برطرف و زمینه امیدآفرینی در جامعه را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به برخی مطالبات و مشکلات شهرستان گناوه، بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌های مهم شهرستان از جمله موضوع «تل‌چیتی»، ساماندهی بازار و همچنین مدیریت عادلانه در صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت شناورها تأکید کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان استانی به این مسائل شد.

امام جمعه گناوه در پایان با تقدیر از تلاش‌های مسئولان و خدمتگزاران نظام ، برای موفقیت مسئولان در خدمت‌رسانی به مردم دعا کرد و گفت: ایران اسلامی کشور امام زمان(عج) و مکتب امام حسین(ع) است و به فضل الهی آینده از آنِ ملت مقاوم و مؤمن ایران خواهد بود.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مقاومت و فرماندهان شهید، از فقدان «امام شهید» به عنوان ضایعه‌ای بزرگ یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که راه شهدا با قدرت و استقامت ادامه یابد.