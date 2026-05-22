به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت ساختار سنتی دیپلماسی آمریکا در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ با تضعیف قابل توجهی مواجه شده و همین مسئله باعث شده است بسیاری از کشورها برای تعامل با واشنگتن، به مسیرهای غیررسمی روی بیاورند.
بر اساس این گزارش، در شرایطی که بیش از نیمی از ۱۹۵ پست سفیر آمریکا در کشورهای مختلف جهان خالی مانده، دولتهای خارجی بهتدریج از کانالهای کلاسیک دیپلماتیک فاصله گرفته و ارتباط با جمعی محدود از افراد نزدیک و مورد اعتماد ترامپ را در اولویت قرار دادهاند.
رویترز افزود در فضای کنونی سیاست خارجی آمریکا، نفوذ و اثرگذاری بیش از گذشته در اختیار چهرههایی مانند جرد کوشنر و استیو ویتکوف قرار گرفته است؛ افرادی که برخی دولتها ترجیح میدهند بهجای پیگیری مسیرهای اداری و رسمی، مستقیماً با آنان وارد گفتوگو شوند.
در ادامه این گزارش آمده است که مقامهای کره جنوبی برای درک دقیقتر مواضع ترامپ درباره تعرفههای تجاری، بهجای اتکا به مذاکرهکنندگان رسمی آمریکایی، مستقیماً با سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، تماس گرفتهاند.
همچنین ژاپن نیز از ماسایوشی سون، بنیانگذار شرکت سافتبانک و از نزدیکان ترامپ، بهعنوان واسطهای غیررسمی برای ارتباط با کاخ سفید استفاده کرده است.
با این حال، دولت ترامپ این روند را نشانهای از ضعف دیپلماسی آمریکا ندانسته و مدعی است که چنین سازوکاری میتواند به تسریع تصمیمگیری و افزایش کارآمدی سیاست خارجی این کشور منجر شود.
نظر شما