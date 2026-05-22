  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

حضور نزدیک به ۳۰ هزار زائر ایرانی در سرزمین وحی

حضور نزدیک به ۳۰ هزار زائر ایرانی در سرزمین وحی

تا پایان روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۳۱ پرواز از ایران به مقصد عربستان انجام شد و ۲۹ هزار و ۸۸۳ زائر ایرانی وارد سرزمین وحی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حج و زیارت، بر اساس آمار ستاد عملیات حج، در حال حاضر ۲۷ هزار و ۹۶۴ زائر در مکه مکرمه و ۱۹۱۹ زائر در مدینه منوره حضور دارند و پیش‌بینی می‌شود تا فرداشب شهر مدینه از حضور زائران ایرانی تخلیه شود و خدمات اجرایی و سلامت‌محور این شهر نیز پس از خروج آخرین زائران به پایان برسد.

همچنین در بخش تغذیه، آشپزخانه‌های متمرکز مکه و مدینه تاکنون در مجموع یک میلیون و ۹۵ هزار و ۳۳۹ پرس غذا در سه وعده صبحانه، ناهار و شام برای زائران کشورمان طبخ و توزیع کرده‌اند که از این تعداد، یک میلیون و ۴۶ هزار و ۶۲۸ پرس غذای عادی و ۴۸ هزار و ۷۱۱ پرس غذای رژیمی بوده است.

در حوزه درمان و سلامت نیز تاکنون ۸۱ هزار و ۱۱۵ خدمت درمانی به زائران ایرانی ارائه شده که شامل ۳۲ هزار و ۶۳۶ ویزیت عمومی، ۷۳۲۷ ویزیت تخصصی، ۹۴۴۸ مورد خدمات پرستاری و ۳۱ هزار و ۶۷۵ نسخه دارویی است.

خدمات‌رسانی در بخش‌های مختلف اجرایی، تغذیه‌ای و درمانی با مشارکت نیروهای ستادی و عوامل اجرایی حج، به‌صورت مستمر در حال انجام است تا زائران کشورمان با آرامش و آمادگی کامل مناسک حج تمتع را دنبال کنند.

کد مطلب 6837430
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها