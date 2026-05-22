به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شیخ علی نورپور، امام جمعه کمالشهر، امروز جمعه ۱ خردادماه، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضمن تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر (ع)، به تبیین جایگاه علمی و معنوی آن حضرت پرداخت و با گرامیداشت حماسه سوم خرداد، مقاومت ملت ایران را عامل شکست دشمنان دانست و با اشاره به لقب «شکافنده علوم» که از سوی پیامبر اکرم (ص) به امام محمدباقر (ع) اعطا شده است، اظهار داشت: امام باقر (ع) احیاگر مکتب اسلام ناب محمدی و پایه‌گذار یک نهضت بزرگ علمی بودند و به‌عنوان بالاترین شخصیت تاریخ، میراث گران‌بهایی را برای جهان اسلام به یادگار گذاشتند.

خطیب نماز جمعه کمالشهر در بخش دیگری از خطبه‌ها، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فاجعه منا، از آن به‌عنوان «جمعه خونین سرزمین نزول وحی» یاد کرد و گفت: این جنایت هولناک که در آن زائران بیت‌الله الحرام مظلومانه به شهادت رسیدند، اوج شقاوت، خباثت و سرسپردگی آل سعود به استکبار جهانی و آمریکا را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام نورپور تأکید کرد: این داغ بزرگ هرگز از صفحه دل ملت ایران زدوده نخواهد شد و این خاطره تلخ، سندی بر خیانت سران سعودی باقی خواهد ماند.

عید قربان، نماد ایثار و فداکاری در راه خدا

امام جمعه کمالشهر با تبریک فرا رسیدن عید سعید قربان، این عید بزرگ را یادآور روحیه ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی در راه خداوند متعال توصیف کرد.

حماسه سوم خرداد؛ خدای خرمشهر امروز هم مدیر عالم است

امام جمعه کمالشهر در بخش محوری خطبه‌ها به مناسبت فرارسیدن سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، با پرشور خواندن این روز به‌عنوان «روز مقاومت و فداکاری»، تصریح کرد: خدای خرمشهر و خدای عملیات بیت‌المقدس، امروز هم هست و امروز هم مدیر و صحنه‌گردان عالم است.

وی با تأکید بر اینکه فتح خرمشهر این درس بزرگ را به ما داد که اگر مقاومت و تلاش کنیم، قطعاً بر دشمن غالب خواهیم شد، ملت ایران را مورد خطاب قرار داد و گفت: شما مردم رشید در سایه تلاش، مقاومت، صبر، اتحاد و انسجام، تاکنون دشمن را خوار و مستأصل کرده‌اید.

حجت‌الاسلام نورپور در پایان با تجلیل از غیرت و صلابت ملت و رزمندگان، خاطرنشان کرد: آفرین به غیرت و شجاعت فرزندان رزمنده شما؛ شما مردم، عالم را مات و مبهوت کرده‌اید، درود خدا بر شما.