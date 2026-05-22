به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر، راضیه عالیشوندی، معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر، از ورود محمولههای کمکهای بشردوستانه سه کشور عراق، ازبکستان و قزاقستان به کشور خبر داد و اظهار کرد: این محمولهها طی هفته جاری از طریق مبادی رسمی زمینی وارد کشور شده و پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ تاییدیههای لازم، تحویل جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران شده است.
وی با اشاره به جزئیات کمکهای ارسالی عراق افزود: محموله اهدایی این کشور شامل ۹ تریلی حامل حدود ۱۸۰ تن اقلام غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی است که از این میزان، ۱۲۰ تن را مواد غذایی شامل برنج، آرد، چای، حبوبات و انواع کنسرو تشکیل میدهد و بخش دیگر نیز شامل دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی مرتبط است.
عالیشوندی ادامه داد: محموله کمکهای بشردوستانه کشور ازبکستان نیز شامل ۱۵ تریلی حامل دارو و اقلام مصرفی پزشکی به وزن تقریبی ۳۰۰ تن است که برای تقویت توان امدادی و درمانی جمعیت هلالاحمر ارسال شده است.
وی همچنین درباره کمکهای اهدایی قزاقستان گفت: این محموله در قالب ۳۰ واگن و با وزن بیش از یکهزار و ۷۰۰ تن وارد کشور شده و شامل اقلام غذایی از جمله حجم قابلتوجهی آرد، شکر، کنسروجات، دارو و اقلام مصرفی پزشکی است.
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر با قدردانی از همراهی و حمایت کشورهای دوست و همسایه تاکید کرد: این کمکها با هدف پشتیبانی از ماموریتهای امدادی و بشردوستانه جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و تامین بخشی از نیازهای اقشار نیازمند و آسیبپذیر کشور ارسال شده است.
