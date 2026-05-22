ابرقدرت واقعی بمب ندارد ملت بیدار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام صفدری، امام جمعه شهر جدید مهستان، امروز جمعه ۱ خرداد ماه، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مواجهه با جنگ ترکیبی، چهار مأموریت اساسی را برای ملت ایران برشمرد که تحقق آن‌ها ستون‌های تاب‌آوری اجتماعی، هوشیاری شناختی و همبستگی عملی را شکل داده و جامعه را در برابر توطئه‌های دشمن مقاوم می‌سازد.

وی اولین مأموریت را حضور فیزیکی مستمر و فعال مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حتی در زمان فقدان نبرد نظامی مستقیم دانست و تأکید کرد: این حضور عملی پشتوانه واقعی مسئولان بوده و محاسبات دشمن را تغییر می‌دهد؛ سکوت و انفعال نیز فرصت نفوذ و تأثیرگذاری دشمن را افزایش می‌دهد.

امام جمعه مهستان دومین مأموریت را حفظ وحدت ملی به عنوان یک ضرورت امنیتی و تکلیف دینی عنوان کرد و افزود: هرگونه تفرقه‌افکنی در شرایط جنگی، چه از سوی دشمن و چه از سوی افراد ناآگاه یا دارای نیت غلط، به ضرر کشور و ملت است و وحدت ضامن استمرار قدرت بازدارنده و انسجام داخلی خواهد بود.

حجت‌الاسلام صفدری سومین مأموریت را مدیریت مصرف رسانه‌ای و تقویت پدافند شناختی شامل پرهیز از دامن زدن به ناامیدی، مواجهه هوشمندانه با رسانه‌های معاند و تحلیل محتواهای مشکوک برشمرد و اظهار داشت: برخورد حداکثری با تهاجم رسانه‌ای دشمن بدون تشویق به هراس و یأس عمومی، امنیت روانی و اجتماعی ملت را تقویت می‌کند.

وی چهارمین مأموریت را توسعه فرهنگ کمک متقابل و مواسات مؤمنانه شامل حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ، ارائه خدمات درمانی رایگان به جانبازان، جبران خسارت‌های مالی و ایجاد شبکه‌های مردمی برای یاری نیازمندان دانست و خاطرنشان کرد: این اقدامات همبستگی عملی ملت را تقویت کرده و نشان‌دهنده پویایی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری مردم در شرایط دشوار است.

امام جمعه مهستان در ادامه با اشاره به شرایط منطقه‌ای تصریح کرد: علی‌رغم حضور گسترده تجهیزات و نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه و تهدیدهای مکرر، شاهد عدم حمله نظامی علیه ایران هستیم که این وضعیت نشان می‌دهد عامل اصلی بازدارندگی دشمنان، ترس از پیامدهای جنگ منطقه‌ای فراگیر است.

وی افزود: برای آمریکا و متحدانش تأمین امنیت تأسیسات نفتی و مسیرهای صادرات انرژی در خلیج فارس حیاتی بوده و هرگونه حمله مستقیم به ایران می‌تواند کل زنجیره انرژی منطقه و حتی اقتصاد جهانی را به مخاطره بیندازد.

خطیب نماز جمعه مهستان با تأکید بر اینکه ایران با توانایی وارد آوردن ضربات متقابل به زیرساخت‌های نفت و گاز، دشمن را از هرگونه اقدام نظامی بازمی‌دارد، اظهار داشت: دشمن می‌داند هر حمله‌ای هزینه‌های اقتصادی و سیاسی فراوانی برای او و متحدانش خواهد داشت؛ از این رو ایران باید در راهبرد جنگ منطقه‌ای هیچ‌گونه عقب‌نشینی نکرده و با حفظ آمادگی نظامی، کنترل تنگه هرمز و اعلام پیامدهای احتمالی هر تجاوز، دشمن را به عقب‌نشینی کامل از خواسته‌های ناحق خود وادار کند. بازدارندگی ایران نه ناشی از تهدید لفظی یا تصادفی، بلکه بر اساس توان عملیاتی و استراتژیک برای کنترل حیاتی‌ترین مسیر انرژی جهان شکل گرفته است.

امام جمعه مهستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دفاع مقدس و برکات آن برای قدرت ایران گفت: دفاع مقدس تأثیرات عمیق و پایدار بر قدرت و جایگاه ایران در نظام بین‌الملل داشته و موجب شد ساختار قدرت جهانی با سرعت و به شکل بی‌سابقه‌ای تغییر کند.

وی افزود: گزارش نیویورک تایمز به صراحت بیان می‌کند چهارمین مرکز قدرت جهانی در حال شکل‌گیری است و ایران در این مسیر قرار دارد؛ اگرچه ایران ممکن است در مقایسه با سه قدرت بزرگ دنیا در حوزه اقتصادی و نظامی هنوز فاصله داشته باشد، اما قدرت تازه‌یافته آن ناشی از کنترل بر مهم‌ترین گلوگاه انرژی جهان است.

حجت‌الاسلام صفدری عوامل کلیدی سوق‌دهنده ایران به سمت موقعیت قدرت جهانی را شامل: ۱. تسلط بر مهم‌ترین گلوگاه انرژی جهان (تنگه هرمز و مسیرهای انتقال نفت و گاز)، ۲. انعطاف‌پذیری و پایداری نظامی در برابر تهدیدهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، ۳. ظرفیت‌های اقتصادی و انرژی و توان بومی‌سازی فناوری‌ها، ۴. دیپلماسی متوازن و ائتلاف راهبردی با قدرت‌های جهانی مانند چین و روسیه، ۵. قدرت نرم و بازتعریف مشروعیت بین‌المللی از طریق نفوذ فرهنگی و دینی، و ۶. رویکرد متفاوت در طراحی و شکل‌دهی جهان آینده و ایجاد الگوی خودکفا و مستقل برشمرد.

امام جمعه مهستان در پایان با بیان اینکه دو ویژگی «رهبری با کارنامه شهادت‌طلبی و تحول‌آفرین» و «مردم فعال و تولیدکننده قدرت»، ایران را از سه قدرت جهانی دیگر متمایز می‌کند، خاطرنشان ساخت: ابرقدرت واقعی کشوری نیست که بیشترین بمب یا نفت را داشته باشد، بلکه ملتی بیدار با رهبری شهیدوار و الهام‌بخش است که می‌تواند هم قدرت ملی را تولید کند و هم در عرصه جهانی اثرگذار باشد؛ ایران با تجربه دفاع مقدس این شاخصه‌ها را به نمایش گذاشته و مسیر ابرقدرتی را طی می‌کند.