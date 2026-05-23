به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدجواد حسینی اظهار کرد: بررسی آمارهای پلیس راه نشان می‌دهد که ۳۰ درصد از سوانح جاده‌ای استان همدان در راه‌های روستایی به وقوع می‌پیوندد؛ این در حالی است که تنها ۱۷ درصد از حجم کل ترددها در این محورها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به ابعاد حادثه‌خیز بودن جاده‌های روستایی افزود: خلوت بودن مسیرها و تردد با سرعت غیرمجاز، از دلایل اصلی وقوع تصادفات است.

جانشین رئیس پلیس راه استان همدان ادامه داد: همچنین وجود پیچ و قوس‌های غیراستاندارد، ورود ناگهانی احشام به سطح جاده و تردد ادوات کشاورزی، ضریب خطر را در محورهای روستایی نسبت به جاده‌های اصلی به‌مراتب افزایش داده است.

وی با اشاره به حادثه اخیر در مسیر روستایی «برفیان به چاشت‌خوره» شهرستان تویسرکان که منجر به فوت راننده سواری سمند به دلیل بی‌توجهی به جلو شد، تصریح کرد: پلیس راه با جدیت نسبت به شناسایی نقاط حادثه‌خیز و اعمال قانون اقدام می‌کند.

سرهنگ حسینی در تشریح اقدامات انجام شده برای مدیریت ترافیک و کاهش سوانح گفت: با همکاری اداره راهداری، عملیات ایمن‌سازی محورها شامل نصب سرعت‌کاه، تابلوهای محدودیت سرعت و علائم هشداردهنده به‌ویژه در نزدیکی مناطق مسکونی و مدارس حاشیه راه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین به فعالیت‌های فرهنگی پلیس اشاره کرد و افزود: علاوه بر اقدامات سلبی و انتظامی، با حضور کارشناسان پلیس راه در مساجد و حسینیه‌ها، آموزش‌های لازم برای ارتقای فرهنگ ترافیک به روستانشینان ارائه شده است.

جانشین رئیس پلیس راه استان همدان ادامه داد: طرح برخورد با موتورسیکلت‌سواران متخلف در جاده‌های روستایی از روز گذشته با هدف انتظام‌بخشی به ترددها اجرایی شده که در همین مدت کوتاه، منجر به اعمال قانون و جریمه ۳۸۰ دستگاه موتورسیکلت و توقیف ۶۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف شده است.

وی از تمامی رانندگان و موتورسیکلت‌سواران خواست تا با رعایت دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کنند.