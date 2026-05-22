دشمن متجاوز پابرهنه از خرمشهر فرار کرده بود

به گزارش خبرنگار مهر، مفید اسماعیلی پیش از خطبه های نماز جمعه ساری ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب و گرامیداشت ایام فتح خرمشهر، اظهار داشت: در عملیات الی بیت‌المقدس که امروزه بیشتر با نام عملیات بیت‌المقدس شناخته می‌شود، طراحان جنگ به این جمع‌بندی رسیده بودند که برای مقابله با حزب بعث عراق که آن را دست‌نشانده غده سرطانی اسرائیل می‌دانستند، باید تا بیت‌المقدس پیش رفت.

وی افزود: در این عملیات، رزمندگان استان مازندران در قالب سه تیپ بیت‌المقدس، ۳۷ نور و کربلا حضور داشتند. شهید حبیب‌الله افتخاریان معروف به ابو عمار به عنوان جانشین تیپ ۳۷ نور و شهید سید علی هاشمی به عنوان فرمانده این تیپ نقش‌آفرینی کردند.

این آزاده دفاع مقدس با اشاره به سن ۱۳ سالگی خود در زمان وقوع عملیات بیت‌المقدس تصریح کرد: در آن ایام در گیلان غرب حضور داشتم و شور و شعف مردم را به خاطر دارم. چند روز پس از عملیات، به همراه دایی خود، حجت‌الاسلام موحدی، عازم خرمشهر شدم و آنچه توجه مرا به خود جلب کرد، انبوه پوتین‌ها و کلاه‌خودهایی بود که در خیابان‌های شهر ریخته شده بود.

اسماعیلی بیان کرد: در ذهن خود مقایسه می‌کردم که چرا در گیلان غرب با کمبود شدید پوتین و کلاه‌خود مواجه بودیم، اما در خرمشهر این همه تجهیزات بر زمین افتاده است. بعدها فهمیدم این پوتین‌ها و کلاه‌خودها متعلق به ۱۹ هزار اسیر عراقی بود که رزمندگان اسلام به غنیمت گرفته بودند.

این رزمنده دفاع مقدس خاطرنشان کرد: دشمنان آمده بودند تا نام خرمشهر را تغییر دهند و خوزستان را در یک هفته تصرف کنند، اما رزمندگان پرورش‌یافته مکتب امام حسین (ع) و حضرت امام خمینی (ره) چنان ضربه‌ای بر پیکره آنان وارد کردند که دشمنان پابرهنه به سمت اروند و کارون گریختند و بسیاری از آنها در آب غرق شدند.

وی در پایان با یادآوری وعده مقام معظم رهبری مبنی بر محو اسرائیل تأکید کرد: همانطور که حضرت امام (ره) اسرائیل را غده سرطانی توصیف کردند، امروز نیز باید برای نابودی این غده سرطانی همت کنیم. وعده رهبری قطعاً تحقق خواهد یافت و وظیفه همه ما ایستادگی در این مسیر است.