۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

وصول ۲۲ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی و عوارض در خوزستان

اهواز ـ رئیس کل دادگستری خوزستان از وصول بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان مطالبات و معوقات مالیاتی و عوارض در سال ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ماه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه ای با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی خوزستان در صیانت از حقوق عمومی، اظهار کرد: در اجرای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و در راستای نظارت بر تحقق حقوق عامه، پیگیری وصول مطالبات قانونی دولت از مودیان بدهکار، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ صنعتی و نفتی، در دستور کار دادگستری استان قرار گرفت.

وی افزود: در نتیجه این پیگیری‌ها و صدور نیابت قضایی و تعیین نماینده وصول با همکاری سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های مرتبط، در سال ۱۴۰۴ تا پایان فروردین‌ ماه سال جاری مبلغ ۲۲ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان از محل مطالبات و معوقات مالیاتی و عوارض در استان وصول شده است که این مبلغ شامل اصل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد، عوارض، جرائم و عوارض آلایندگی بوده است.

رئیس دادگستری خوزستان تأکید کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون نیز در مجموع بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان از محل مطالبات معوق مالیاتی، عوارض و جرائم در خوزستان وصول شده است.

