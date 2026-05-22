ملت ایران با منطق مقاومت به اقتدار رسیده است؛آمریکا گرفتار ضعف و انزوا

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبههای نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار کرد: فتح خرمشهر تنها یک پیروزی نظامی نبود، بلکه نماد غلبه ایمان، مقاومت و اراده ملت ایران بر جبهه استکبار به شمار میرود.
وی افزود: اگر امروز آمریکا در موضع ضعف، بحران داخلی و انزوای سیاسی قرار گرفته و جمهوری اسلامی ایران در جایگاه اقتدار منطقهای و بینالمللی مطرح است، این مسئله ریشه در فرهنگ مقاومت و ایستادگی ملت ایران دارد، همان منطقی که در دفاع مقدس و فتح خرمشهر تجلی یافت.
امام جمعه قم با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی سالها به دنبال فروپاشی ایران بودند، تصریح کرد: امروز به فضل الهی و با هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، جمهوری اسلامی نهتنها تضعیف نشده بلکه با اتکا به ظرفیتهای داخلی و عمق راهبردی خود مقتدرتر از گذشته در صحنه حضور دارد.
وی ادامه داد: ملت ایران هیچگاه از موضع ضعف سخن نگفته و نخواهد گفت و دوران تحمیل قراردادهای یکطرفه و سیاستهای زورگویانه علیه ملتها به پایان رسیده است.
سعیدی با اشاره به مناسبتهای پیشرو، دوم خرداد را سالروز شهادت زائران ایرانی خانه خدا در فاجعه خونین سال ۱۳۶۶ دانست و بیان کرد: رژیم آلسعود در حالی که ادعای خدمت به حرمین شریفین را داشت، با حمایت آمریکا دست به جنایتی بزرگ علیه حجاج بیدفاع زد و یاد و خاطره شهدای مظلوم آن حادثه همواره در حافظه ملت ایران زنده خواهد ماند.
وی همچنین با تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) اظهار کرد: سیره امام باقر (ع) نشان میدهد که تبیین حقایق و روشنگری در میان امت اسلامی از مهمترین وظایف پیروان اهل بیت (ع) است و امروز نیز جهاد تبیین باید با استفاده از همه ظرفیتهای رسانهای و اجتماعی دنبال شود.
تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با اشاره به روز دزفول گفت: مردم دزفول در دوران دفاع مقدس نماد پایداری و مقاومت بودند و اثبات کردند که حملات دشمن هرچند میتواند زیرساختها را هدف قرار دهد اما قادر به شکست اراده ملت مؤمن ایران نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز عرفه و عید سعید قربان، این ایام را فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تقویت معنویت و نزدیکی بیشتر به خداوند متعال توصیف کرد و گفت: عرفه، روز دعا، معرفت و استغفار است و مؤمنان باید از این فرصت برای طلب فرج حضرت ولیعصر (عج)، عزت اسلام و سلامتی رهبر معظم انقلاب بهره ببرند.
سعیدی در ادامه خطبهها به مسئله جمعیت و فرزندآوری پرداخت و با اشاره به دغدغههای رهبر معظم انقلاب در این حوزه اظهار کرد: جمعیت جوان و پویا از مهمترین مؤلفههای اقتدار ملی و پشتوانه پیشرفت کشور در عرصههای علمی، دفاعی و اقتصادی است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به خطر پیر شدن جمعیت هشدار دادهاند و این مسئله یک هشدار راهبردی برای آینده کشور محسوب میشود؛ چرا که کاهش نرخ جمعیت در دهههای آینده میتواند کشور را با مشکلات جدی اقتصادی، درمانی و اجتماعی مواجه کند.
امام جمعه قم با بیان اینکه نگاه اسلامی به فرزندآوری مبتنی بر توکل و اعتماد به رزاقیت الهی است، تصریح کرد: فرهنگ مادیگرایانهای که فرزند را صرفاً هزینه تلقی میکند باید اصلاح شود و جامعه اسلامی باید با تکیه بر وعدههای الهی، نگاه امیدوارانه به مسئله خانواده و فرزند داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: حل مشکلات اقتصادی، اشتغال و مسکن جوانان وظیفه مسئولان است و در کنار آن نخبگان، رسانهها و فعالان فرهنگی نیز باید در اصلاح نگرشهای فرهنگی و سبک زندگی نقشآفرینی کنند.
سعیدی با تأکید بر اینکه مسئله جمعیت صرفاً یک موضوع فردی یا خانوادگی نیست، بیان کرد: تقویت جمعیت جوان در حقیقت زمینهساز اقتدار تمدنی و تقویت جبهه حق در جهان اسلام خواهد بود.
وی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: دشمن پس از ناکامی در میدانهای مختلف، امروز به دنبال ایجاد اختلاف و دوقطبی در جامعه است و مردم باید مراقب باشند اختلاف سلیقهها به تفرقه و شکاف اجتماعی تبدیل نشود.
امام جمعه قم همچنین با اشاره به موضوع عفاف و حجاب اظهار کرد: حجاب، نشانه هویت دینی و فرهنگی جامعه اسلامی است و بانوان ایرانی همواره در صیانت از ارزشهای دینی نقش برجستهای داشتهاند.
وی ادامه داد: دشمن تلاش میکند غیرت دینی و ارزشهای اخلاقی جامعه را تضعیف کند اما مردم مؤمن و انقلابی اجازه نخواهند داد هنجارشکنیها به بنیانهای فرهنگی کشور آسیب وارد کند.
سعیدی با مطالبه از دستگاههای مسئول در حوزه نظم و امنیت اجتماعی گفت: انتظار مردم و نیروهای انقلابی این است که دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی در برابر بیحجابی، هنجارشکنیهای سازمانیافته و پدیده سگگردانی در معابر عمومی با قاطعیت قانونی برخورد کنند.
وی تأکید کرد: شهر مقدس قم و حریم اهل بیت (ع) باید از آسیبهای فرهنگی و مظاهر ناهنجاریهای اجتماعی مصون بماند و اجرای قانون در این زمینه ضروری است.
