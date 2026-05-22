به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمجتبی میردامادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان ضمن دعوت همگان به تقوای الهی، امدادهای غیبی را محور اصلی پیروزی‌های نظام جمهوری اسلامی در برهه‌های حساس دانست و اظهار کرد؛ تکیه بر توان داخلی و عدم اعتماد به دشمن، راهبرد اصلی کشور است.

وی با اشاره به ایام سالگرد آزادسازی خرمشهر، این واقعه را «معجزه پروردگار» خواند و تصریح کرد: در حالی که تمام محاسبات نظامی جهان بر عدم بازگشت خرمشهر به آغوش ایران تأکید داشت، اراده الهی با دستان توانمند رزمندگان ارتش و سپاه، معادلات را بر هم زد و شکستی تاریخی را برای صدام و حامیانش رقم زد.

امام‌جمعه موقت اصفهان در ادامه سخنان خود با هشدار نسبت به نیات واقعی قدرت‌های استکباری، ابراز کرد: تجربه تاریخی ما نشان داده است که دشمنان در میانه مذاکره نیز از خوی تجاوزگری خود دست نکشیده‌اند؛ بنابراین اعتماد به آنان خطایی استراتژیک است.

وی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب، حضور بیگانگان و به‌ویژه آمریکایی‌ها در منطقه را کانون اصلی ناامنی دانست و بر ضرورت هوشیاری در این زمینه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام میردامادی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله رئیسی، از «مردمی بودن»، «جوان‌گرایی» و «دلسوزی بی‌وقفه برای اعتلای کشور» به‌عنوان شاخصه‌های بارز مکتب مدیریتی این شهید والامقام یاد کرد و آن را الگویی برای مسئولان دانست.

نقد صریح گرانی‌ها و لزوم تحرک دانشمندان اقتصادی

امام‌جمعه موقت اصفهان با انتقاد از وضعیت تورم و نوسانات لحظه‌ای قیمت‌ها، تصریح کرد: اقتصاد، قدرت و فرهنگ سه رکن اصلی بقای یک حکومت هستند. در حالی که به لطف الهی از قدرت بازدارندگی خوبی برخورداریم و در حوزه فرهنگ نیازمند تلاش مضاعف هستیم، اما در حوزه اقتصاد دچار چالش‌های جدی هستیم.

وی از نخبگان و دانشمندان اقتصادی کشور خواست تا با آسیب‌شناسی دقیق و ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی، برای مهار این گرانی‌های افسارگسیخته و بهبود وضعیت معیشتی مردم اقدام عاجل کنند. وی همچنین از حضور فعال مردم در صحنه و نقش سربازان گمنام امام زمان (عج) در تأمین امنیت کشور تقدیر کرد.